У Порошенко назвали три варианта выхода из политического кризиса

Президент Петр Порошенко рассматривает три варианта выхода из возникшего в Украине политического кризиса.

Об этом на своей странице в Facebook написал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

В то же время он уточнил, что сегодня глава государства проводит встречи с лидерами парламентских фракций, в частности, с главой "Самопомочі" Андреем Садовым.

"Цель – ускорение выхода из политического кризиса. Для всех понятно, что для формирования нового правительства нужна новая коалиция", — отметил чиновник.

По его словам, ее главными критериями должно стать сохранение проевропейского курса и ускорение реформ. При этом в связи с политическим кризисом есть три варианта развития событий:

Первый — это технократическое правительство во главе с Натальей Яресько "в случае объединения всех проевропейских фракций" вокруг такого правительства;

Вторым является "политическое правительство" (например, во главе с Садовым)";

Третий — правительство во главе с другим человеком.

"Если парламентские силы имеют другие кандидатуры, пусть предлагают их и находят 226 голосов в Верховной Раде. Президент готов работать с любым кандидатом, которого предложит коалиция", — добавил Цеголко.

Напомним, ранее лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что сейчас Кабинет министров ведет кампании по дискредитации президента и всей политической системы Украины.