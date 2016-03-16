В Донецке засекли новую группу "военных инструкторов" из России

Пособники боевиков даже не пытаются скрыть свое "российское происхождение", отметил Тымчук.
В захваченном боевиками самопровозглашенной ДНР городе Донецк зафиксирована очередная группа "военных инструкторов" высокого ранга из России.
Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
В то же время эксперт уточнил, что они даже не пытаются скрыть свое "российское происхождение".
"Группа передвигается на авто с номерами России. Отмечается двойная охрана — подразделениями спецназа ГРУ ГШ ВС РФ и местных боевиков", — отметил Тымчук.
Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.