В Донецке засекли новую группу "военных инструкторов" из России

В захваченном боевиками самопровозглашенной ДНР городе Донецк зафиксирована очередная группа "военных инструкторов" высокого ранга из России.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнил, что они даже не пытаются скрыть свое "российское происхождение".

"Группа передвигается на авто с номерами России. Отмечается двойная охрана — подразделениями спецназа ГРУ ГШ ВС РФ и местных боевиков", — отметил Тымчук.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.