Порошенко утвердил новую Концепцию развития сектора безопасности и обороны Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 марта "О Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины".

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте главы государства.

"Основной целью реформирования и развития сектора безопасности и обороны определено формирование и поддержание возможностей, что позволит гарантированно обеспечить адекватное и гибкое реагирование на весь спектр угроз национальной безопасности Украины, рационально используя имеющиеся у государства возможности и ресурсы", — говорится в указе.

Согласно документу, наиболее актуальными в среднесрочной перспективе будут оставаться, в частности, угроза агрессивных действий России для спада украинской экономики и подрыва общественно-политической стабильности с целью уничтожения Украины и захват ее территории, применение военной силы, а также технологий гибридной войны; временная оккупация РФ территории Крыма и дальнейшие действия по дестабилизации обстановки в Балто-Черноморско-Каспийском регионе.

Также угрозами для Украины разведывательно-подрывная и диверсионная деятельность России и других государств и действия, направленные на разжигание межэтнической, межконфессиональной, социальной вражды и ненависти, сепаратизма и терроризма, создание и всесторонняя поддержка марионеточных квазигосударственных образований на временно оккупированной территории части Донецкой и Луганской областей; наращивание РФ военных группировок вблизи государственной границы Украины и на временно оккупированной украинской территории, в том числе размещение на полуострове Крым тактического ядерного оружия; деятельность на территории Украины экстремистских преступных вооруженных группировок, направленная на дестабилизацию внутренней социально-политической ситуации в Украине, нарушение функционирования органов государственной власти, органов местного самоуправления и блокировки важных объектов промышленности и инфраструктуры, говорится в документе.

Реформирования сектора безопасности и обороны предусматривает реализацию комплекса задач, которые заключаются, в частности, во внедрении принципов и стандартов, принятых в государствах —членах ЕС и НАТО, соблюдении принципов верховенства права, патриотизма, компетентности и департизации; повышении уровня координации и взаимодействия; внедрении эффективной унифицированной системы планирования и управления ресурсами с использованием современных европейские и евроатлантические подходов; создании национальной системы кибербезопасности; профессионализации сил обороны и создании необходимого военного резерва; укреплении взаимодействия с партнерскими спецслужбами государств — членов НАТО, в частности принятии конкретных мер взаимного доверия, отмечается указе.