Захарченко похвастался "историческим днем": в ДНР начали выдавать "паспорта"

"Документ" достанется жителям захваченных территорий, которые достигли 16-летнего возраста.
Главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко объявил о начале выдачи "паспортов" псевдореспублики, первый из которых достался ему.
Об этом пишет УНИНА, ссылаясь на данные одного из сайтов боевиков.
Агентство уточнило, что лидер террористов назвал этот день "историческим".
"…сегодня я объявляю о начале выдачи "паспорта" ДНР", — отметил Захарченко.
По данным журналистов, позже началось вручение "документов" жителям временно оккупированных боевиками территорий, которые достигли 16-летнего возраста.
Напомним, ранее глава Луганской ОВГА Георгий Тука заявил, что на Донбассе самопровозглашенные ДНР и ЛНР без материальной поддержки Российской Федерации продержатся максимум полгода.