Захарченко похвастался "историческим днем": в ДНР начали выдавать "паспорта"

Главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко объявил о начале выдачи "паспортов" псевдореспублики, первый из которых достался ему.

Об этом пишет УНИНА, ссылаясь на данные одного из сайтов боевиков.

Агентство уточнило, что лидер террористов назвал этот день "историческим".

"…сегодня я объявляю о начале выдачи "паспорта" ДНР", — отметил Захарченко.

По данным журналистов, позже началось вручение "документов" жителям временно оккупированных боевиками территорий, которые достигли 16-летнего возраста.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА Георгий Тука заявил, что на Донбассе самопровозглашенные ДНР и ЛНР без материальной поддержки Российской Федерации продержатся максимум полгода.