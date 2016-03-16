"Тишина" от боевиков: открывали огонь по силам АТО из танка, БМП, гранатометов

В среду, 16 марта, в зоне АТО на Донбассе в течение дня боевики 24 раза нарушали "режим тишины", обстреляв позиции силовиков из разного оружия, в частности, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы, в частности, под городом Авдеевка открывали огонь из танка.

"По укреплениям вблизи Зайцево и сам населенный пункт наемники обстреляли из запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибром 120 и 82 мм", — отметили военнослужащие.

Там же преступники использовали гранатометы разных систем и пулеметы крупного калибра, из БМП, автоматических гранатометов и пулеметов злоумышленники атаковали укрепления вблизи Луганского, а по защитникам Троицкого вели огонь из минометов и ПТРК.

"Снайперский обстрел зафиксирован в районе Авдеевки, Невельского и Красногоровки. На Мариупольском направлении боевики из минометов калибром 120 мм, ПТРК и стрелкового оружия открывали огонь вблизи Широкино", — добавили в штабе.

Кроме того, на Луганском, недалеко от Попасной, орудующие на востоке нашей страны злоумышленники обстреляли позиции сил АТО из ПТРК.

Напомним, ранее в ГУ разведки Министерства обороны Украины заявили, что власти России для поддержки на Донбассе активных боевых действий снова перебросили боевикам ДНР боеприпасы.

Видео: Військове телебачення України