Эксперт объяснил, когда Украине нужно было разорвать дипотношения с Россией

Украине нужно было прекращать дипломатические отношения с Российской Федерацией, когда войска соседней страны вторглись на территорию Крыма и появились явные признаки агрессии.

Об этом "Главреду" сообщил профессор КНУ им. Тараса Шевченко, эксперт по вопросам международной политики, доктор политических наук Григорий Перепелица, комментируя зарегистрированный в Верховной Раде соответствующий проект постановления.

В то же время собеседник издания уточнил, что документ запоздалый, но он кстати.

"Это нужно было (разрыв дипотношений — ред.), когда только российские войска вторглись в Крым, и когда появились явные признаки российской агрессии", — отметил Перепелица.

По его словам, в такой ситуации Конституция Украины и закон об обороне страны обязывают президента немедленно ввести военное положение и принять решение о применении Вооруженных Сил для отражения агрессии.

"В дипломатическом контексте это значит разрыв дипломатических отношений, что говорит о том, что мы находимся в состоянии войны. Если бы это было сделано, вся наша международная деятельность перешла в другой формат, и это сразу бы сориентировало международное сообщество, что Украина является жертвой агрессии", — добавил профессор.

"Включилась бы ст. 51 Устава ООН о праве Украины на вооруженную защиту и предоставление ей, как жертве агрессии, международной помощи. Тогда бы международное сообщество сформировало бы антипутинскую коалицию, как это было сделано в 1991 году относительно Ирака", — объяснил он.

При этом эксперт считает, что "украинская власть побоялась это сделать, опасаясь широкомасштабного вторжения РФ, опасаясь, что это расценят как нападение на Россию — мол, мы объявляем ей войну".

Напомним, ранее Григорий Перепелица заявлял, что возможное прекращении дипломатических отношений Украины с Россией будет значить, что на территории восточных областей у нас "никакое не АТО", а конфликт с соседней страной.