Турчинов назвал причину, по которой Украина не получила оружие от иностранных партнеров

Уровень военно-технического сотрудничества между Украиной и иностранными партнерами является недостаточным.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

Об этом он заявил сегодня в Киеве, выступая на торжествах по случаю 2-й годовщины со дня создания первого добровольческого батальона Национальной гвардии имени Героя Украины, генерал-майора Сергея Кульчицкого.

"К большому сожалению, через два года угроза не стала меньше. Так, мы восстановили обороноспособность. Мы восстанавливаем ракетный потенциал, обеспечиваем Вооруженные силы, Национальную гвардию современным оружием... Мы благодарим за моральную поддержку. Но, к большому сожалению, до сих пор у нас отсутствует достаточное военно-техническое сотрудничество с нашими партнерами — они боятся раздражать Россию, и поэтому мы должны опираться на собственные усилия, чтобы обеспечить мирную жизнь нашим детям", — сказал Турчинов.

Напомним, ранее Турчинов заявил о том, что Кабинет министров Украины должен ускорить процесс введения визового режима с Российской Федерацией.