В Раде предложили штрафовать за георгиевскую ленточку

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения работы ВР поддержал проект закона № 2987 о введении штрафа за использование в целях пропаганды сепаратизма — символа российской агрессии и пропаганды — так называемой георгиевской ленточки.

Об этом сообщил автор законопроекта, народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"В соответствии с предлагаемым мною законопроектом, в случае если его поддержит Рада и подпишет президент, будет введена административная ответственность за ношение Георгиевской ленты в качестве символа своей антиукраинской деятельности. Штраф за ношение "Георгиевской ленты" составит от 850 до 2550 гривен", — заявил Геращенко.

По его словам, административный протокол в отношении лиц, использующих "георгиевскую ленту" будут составлять сотрудники полиции и передавать в суд для вынесения решения о штрафе.

В то же время не будут подпадать под ответственность лица, которые будут носить полученные ранее государственные награды, юбилейные и другие знаки содержащие символ "георгиевской ленты".

Также запрет не использование георгиевской ленты не будет распространяться еще в некоторых случаях, установленных частью 4 Закона Украины " Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". То есть на старых документах, в экспозициях музеев, в произведениях искусства, в процессе научных исследований, на старых госнградах, в частных коллекциях, в реконструкции исторических событий и т.п.

Напомним, ранее сообщалось, что в Литве хотят запретить георгиевскую ленточку.