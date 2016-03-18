Британский эксперт: Россия может развернуть наступление на Мариуполь с моря

Британский эксперт Джеймс Шерр рассказал об угрозе военной эскалации на Донбассе и возможных причинах конфликта.

Об этом научный сотрудник Королевского института международных отношений заявил в интьервью Сегодня.

По его мнению, Россия может развернуть военно-морскую операцию против Украины в направлении Мариуполя с моря.

"Одна область, где Украина и Запад могут быть удивлены, — запуск военно-морских операций против Украины в направлении Мариуполя", — сказал эксперт.

Эксперт только предполагает, что все эти вещи могут произойти в течение следующих шести месяцев, но к этому нужно относиться очень серьезно.

"Я не говорю, что это произойдет. Но вы должны над этим задуматься. И есть причины, почему это может произойти.

Во-первых, потому что Запад сегодня разделен, и слабость Запада видит Россия. В июне ЕС должен принять решение о продлении санкций. Если ЕС примет решение не продлевать санкции, тогда у президента РФ Владимира Путина будет подтверждение, что западного единства больше нет. Если ЕС продолжит санкции, это для него (Путина — ред.) еще одна провокация и причина сказать: "Сейчас я покажу этим людям, что вся политика санкций вообще не повлияла на поведение России".

И двумя месяцами позже будут выборы в Государственную Думу (18 сентября — ред.). Россияне могут любить президента Путина. Но они не любят "Единую Россию". Сейчас русский народ страдает. Не так, как украинцы. Но в России за последний год произошло реальное снижение уровня жизни, социальных пособий, услуг, и люди чувствуют это. И люди готовы жить и мириться с этим, чувствуя, что жертвуют этим для страны. По этому поводу много беспокойства и раздражения. И "Единая Россия", как и многие украинские политические партии, воспринимается как часть коррупции. И их не уважают.

Если "Единая Россия" получит низкий процент голосов, несмотря на административный ресурс и пиар, это негативно повлияет на статус и имидж Путина, несмотря на то, что его личная поддержка высокая. Они немного нервничают о возможности сфальсифицировать выборы. Потому что в последний раз в 2011-м это привело к протестам.

Поэтому у Путина есть еще один стимул изменить игру, продемонстрировав публике: "Смотрите, как я защищаю интересы России. Смотрите, как могущественный Запад убегает от меня".

Итак, когда вы складываете эти два фактора вместе, вы видите, что приближается критический момент. Сделают они это (начнет ли Россия наступление – ред.), или нет, я предсказать не могу. Никто не может предсказать", — подчеркнул эксперт.

Ранее аналитики американской разведки ранее отмечали, что боевики ДНР и ЛНР могут перейти в наступление на Донбассе. Есть несколько потенциальных точек эскалации конфликта. Это территории, прилегающие к Донецку, Мариуполю и Луганску.