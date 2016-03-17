Порошенко о политическом кризисе: досрочных выборов в Раду не будет

Президент Петр Порошенко заявил, что из-за возникшего в Украине политического кризиса не запланированы досрочные выборы в Верховную Раду.

Об этом он сообщил в Брюсселе во время пресс-конференции с главами Евросовета и Еврокомиссии Дональдом Туском, а также Жан-Клодом Юнкером соответственно, пишет УНИАН.

В то же время украинский политик заверил, что парламентская коалиция будет в полном составе.

"Мы обсуждали политический кризис в Украине, и я надеюсь, что до конца месяца мы найдем политическое решение", — приводят журналисты слова президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко рассматривает три варианта выхода из возникшего в украинском государстве политического кризиса. Ознакомиться с ними можно здесь.

Фото: twitter.com/STsegolko