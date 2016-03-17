Порошенко рад, что Европа готова узаконить безвизовый режим с Украиной

Президент Петр Порошенко в Брюсселе заявил, что Еврокомиссия готова подать предложение Совету Европейского союза об отмене визового режима с Украиной.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, пишет Обозреватель.

"Я рад услышать, что Еврокомиссия готова подать законодательное предложение в Совет ЕС об отмене визового режима с Украиной", — подчеркнул глава государства.

По его словам, за последние месяцы Украины приняла "революционное законодательство" в сфере борьбы с коррупцией и достигла критериев визовой либерализации с Евросоюзом.

На своей странице в Twitter Президент написал, что украинцы счастливы услышать от Евросоюза, что Украина выполнила критерии для либерализации визового режима.

Український народ щасливий почути від @eucopresident, що Україна виконала критерії для лібералізації візового режиму pic.twitter.com/CCswLyGRvt — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 березня 2016 р.

В совю очередь Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что проведенные реформы в Украине позволяют в апреле текущего года дать рекомендации по либерализации визового режима со странами Евросоюза, пишет Интерфакс-Украина.

"Все предпринятые Украиной шаги позволяют Еврокомиссии предоставить предложения по либерализации визового режима в апреле", — сказал он.

Среди достижений Украины президент ЕК особо отметил принятие ряда законов, направленных на борьбу с коррупцией.

"В вопросе либерализации визового режима у нас общие интересы — упростить гражданам путешествия в наши страны", — подчеркнул Юнкер.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что Порошенко в Брюсселе передал лидерам ЕС санкционный "список Савченко".