Нападение диверсантов и обстрелы: у Порошенко рассказали о ситуации в зоне АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", обстреливая позиции силовиков, на Луганском направлении произошло нападение диверсантов (было отражено).

Об этом во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что диверсионно-разведывательная группа террористов (до 15 человек) атаковала украинских бойцов в Попаснянском районе.

"На Донецком направлении продолжаются массированные минометные обстрелы позиций в Зайцево, также враг активно применяет бронетехнику и ПТУР, повреждены несколько жилых домов", — отметил Мотузяник.

Между тем на участок фронта возле города Авдеевка противник бросил значительные силы: бронетехнику (БМП и танки), минометные батареи и снайперов.

"Светлодарская дуга: в Луганском произошло несколько мощных обстрелов c применением БМП, в Троицком — два минометных обстрела. Мариупольское направление: враг неоднократно применял минометы в Красногоровке и Широкино", — добавил полковник.

"Активизировались снайперские обстрелы противника: в Марьинском районе за прошедшие сутки произошло пять таких инцидентов. Всего за это время на Мариупольском направлении боевики осуществили 11 обстрелов", — подчеркнул военнослужащий.

Напомним, ранее стало известно, что в течение минувших суток на востоке нашей страны в результате боевых действий погиб один украинский военный, а еще двое — получили ранения.

Карта: mediarnbo.org