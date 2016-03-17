Нападение на консула в Грозном: МИД требует от России обеспечить безопасность украинских дипломатов

В Министерстве иностранных дел Украины потребовали от России расследовать нападение на украинского консула в Грозном.

Об этом идет речь в заявлении на официальном сайте МИД Украины.

"МИД выражает решительный протест в связи с фактом нападения неизвестных лиц на консула Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону, который находился в служебной командировке в г. Грозный для участия в судебном процессе по делу незаконно удерживаемых на территории РФ граждан Украины М. Карпюка и С. Клыха", — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, нападение на лицо, имеющее дипломатический иммунитет, является вопиющим нарушением всех международно-правовых актов и свидетельствует о неготовности российской стороны гарантировать безопасность пребывания на ее территории иностранных дипломатов.

"Требуем от российской стороны немедленно принять меры для обеспечения безопасности пребывания и передвижения по территории РФ украинских дипломатов, расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности", — добавили в министерстве.

Как говорится в заявлении, создаваемые российскими властями препятствия родственникам, защитникам и свидетелям, насилие и запугивание всех, кто вслух говорит о политических преследованиях украинцев в России, в МИД расценивают как попытку Кремля не допустить объективного освещения судебного фарса по делу Карпюка, Клыха и других украинцев, которые стали политическими заключенными.

Напомним, ранее эксперты в комментарии "Главреду" объяснили необходимость прекращения российско-украинских дипотношений в условиях войны, однако рассказали и о рисках такого.