Надежды на миссию ОБСЕ не оправдались: боевики 42 раза обстреляли силы АТО

Российские наемники, снизив свою боевую активность в районе Авдеевки и Донецкого аэропорта, с 17.00, 17 марта, увеличили количество обстрелов по укреплениям сил АТО вблизи других населенных пунктов по всей линии разграничения. Всего зафиксировано 42 обстрела, из них 27 на Донецком и 15 на Мариупольском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Надежы на то, что с прибытием в район Донецка, Ясиноватой и Авдеевки специальной мониторинговой миссии в Украине во главе с Александром Хугом снизится количество обстрелов — не оправдались", — говорится в сообщении штаба.

По данным военных, из минометов калибра 82 мм боевики вели интенсивный обстрел позиций вблизи Луганского, выпустив при этом около 200 мин, а в перерывах между минометными обстрелами вели огонь из БМП, зенитной установки, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра.

Опорные пункты в районе Зайцево российские террористы обстреливали из минометов калибра 120 и 82 мм, а потом добавили пулеметы и стрелковое оружие.

Влизи Майорска террористы вели огонь из гранатометов и пулеметов.

На Мариупольском направлении под прицельным огнем минометов калибра 120 мм, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались позиции украинских бойцов рядом с Новотроицким, а Широкино и Водяное боевики обстреливали из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Марьинки зафиксированы одиночные обстрелы наших позиций из стрелкового оружия.

С полуночи интенсивность обстрелов не снизилась, зафиксировано 10 обстрелов позиций сил АТО, говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГУ разведки Минобороны заявили, что Россия для поддержки на Донбассе активных боевых действий снова перебросили боевикам ДНР боеприпасы.

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