Раде разрешили самой устанавливать, когда менять Конституцию

Верховная Рада может самостоятельно устанавливать, на какой из последующих сессий принимать законопроект о внесении изменений в Конституцию.

Об этом говорится в решении КС, которое было обнародовано, пишет УНИАН.

КС вынес решение по конституционному представлению 51 народного депутата относительно официального толкования положения фразы "на следующей очередной сессии Верховной Рады".

В частности, в мотивировочной части решения суда сказано: "Конституционный суд отмечает, что ВР может предусмотреть в регламенте Верховной Рады возможность принятия законопроекта о внесении изменений в Конституцию как закона на более поздней очередной сессии ВР с соблюдением положений, закрепленных разделом XIII "Внесение изменений в Конституцию", основного закона Украины".

В резулятивной части решения сказано, что в случае предварительного одобрения законопроекта изменений в Конституцию большинством от конституционного состава ВР, который не рассматривался на очередной сессии ВР, положение "на следующей очередной сессии ВР" необходимо понимать так, что "следующей очередной сессией ВР является очередная сессия парламента, которая должна состояться в соответствии с положениями раздела ХІІІ "Внесение изменений в Конституцию" Основного закона Украины и регламентом ВР и на которой законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, предварительно одобренный большинством от конституционного состава ВР, будет считаться принятым как закон, если за него проголосует не менее чем две трети от конституционного состава ВР".

Журналисты, у которых возникло много вопросов по поводу четкого определения, может ли все таки ВР принимать на любой сессии, следующей после той, на которой предварительно одобрили изменения в Конституцию, пытались это выяснить у представителя ВР в КС Анатолия Селиванова, но он отметил, что ему самому еще надо ознакомиться с решением КС и отказался комментировать.

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