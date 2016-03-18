Генерал-разведчик рассказал, сколько времени нужно для урегулирования ситуации в Украине

Экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что для урегулирования ситуации в стране, особенно на ее востоке, с задействованием стран "Большой двадцатки" необходимо от семи месяцев до года.

Об этом он сообщил во время чата в "Главреде", отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время эксперт уточнил, что последние уже готовы обсуждать стратегические угрозы миру и обстановку в украинском государстве.

"Я лично говорил с руководителями или представителями этих стран о таком сценарии в Лондоне и Вашингтоне. Фактически уже есть готовность стран "Двадцатки" к такому урегулированию по примеру Хельсинкских соглашений — "Хельсинки-2", — отметил Маломуж.

При этом, по его словам, "к такому сценарию еще не готов президент Украины (Петр Порошенко — ред.)". "Он до сих пор возлагает надежды на "минский формат", — добавил генерал.

Напомним, ранее Николай Маломуж заявил, что сейчас стратегическим курсом Российской Федерации в отношении нашей страны является подготовка ее дестабилизации. Ознакомиться с его мнением можно здесь.