В США решили снять санкции с "Укрспецэкспорта"

С Государственной компании "Укрспецэкспорт" сняты санкции Департамента торговли США (Министерство торговли) за поставки военной техники в Ливию в обход эмбарго ООН.

Как отмечается в сообщении, об этом идет речь в сообщении Федерального реестра США (в официальном журнале Федерального правительства США), передает УНИАН.

Также в сообщении сказано о снятии санкций с пяти юридических лиц, одной компании из Украины и четырех из Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, отмечается, что в отношении украинской компании было установлено, что "Укрспецэкспорт" поставлял военную технику в страну, которая Государственным департаментом США была внесена в список стран-спонсоров терроризма. В итоге 28 марта 2013 года украинскую компанию внесли в список юридических лиц (в соответствии с решением 78 FR 18811).

Решение об удалении из санкционного списка "Укрспецэкспорта" было принято в соответствии с информацией, полученной Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Напомним, в 2014 году американская газета The Washington Post написала, что Украина наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами, Арменией и Албанией незаконно поставляла оружие в Ливию, во времена правления Муаммара Каддафи, что является нарушением эмбарго ООН.