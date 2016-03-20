Наши бойцы рассказали о защите Авдеевки: боевики лезут, как танки, и потерь у них нормально

20 марта 2016, 20:38

На этой неделе стало особенно горячо на фронте под Авдеевкой. Бои идут на границе города, в так называемой "промзоне".

Силовики на Донбассе, иллюстрация

Когда президент РФ Владимир Путин сворачивает один фронт, выводя российские войска из Сирии, он освобождает резервы для усиления другого — на Донбассе.

И стоит обратить внимание, что именно на этой неделе стало особенно горячо на фронте под Авдеевкой. Бои идут на границе города, в так называемой "промзоне", сообщает ТСН.

Согласно Минскими соглашениям, Авдеевская "промзона" должна контролироваться Вооруженными силами Украины. Но, похоже, договоренности не стоят даже бумаги, на которой написаны. Как только 58-я сумская бригада решила расположить здесь свои подразделения, боевики восприняли это как наступление, сообщает журналист.

"Хочу опровергнуть, мы обороняем Авдеевку, мы никуда не уходимо", — заявил разведчик 58-й сумской ОМБр "Андроид".

"Мы не выдвигались вперед, мы просто усилили наши позиции", — пояснил глава украинской части СЦКК Андрей Таран.

Но опровержения на боевиков не действуют. Они панически боятся потерять Ясиноватую, мощный железнодорожный узел, куда по рельсам из России идет все, на чем держится самопровозглашенная ДНР.

Но оружие из России может не попасть и в Горловку, если сепаратисты отдадут мост, так называемую Ясиноватскую развязку. Именно поэтому, не считаясь с потерями, они, как говорится, пачками начали бросать своих людей на "промку".

"Ходят в гражданке. Люди лезут, как танки. То ли зеки они, или кто. И потерь у них нормально", — рассказал боец 58-й сумской ОМБр "Гоцул".

Бойцы также сообщают, что с той стороны работает несколько снайперов, добавляя, что среди них есть женщина с позывным "Багира". Она приехала охотиться на украинцев из Сербии. Пока доподлинно неизвестно, она ли на этом участке фронта давит сейчас на спусковой крючок. Впрочем, ее земляк, сербский снайпер Деян Берич, хвастается, что хорошо обосновался на позициях боевиков в "промзоне".

В Интернете есть видео, где он вешает печальный "деэнеровский" триколор и потом с этой же позиции открывает огонь. Это крайнее здание в "промзоне". Именно здесь закрепился противник. Его окна выходят на Ясиноватскую развязку, в противоположную сторону от линии фронта. В то время, когда снималось видео, в тылу боевиков работала миссия ОБСЕ. У наблюдателей должно было сложиться впечатление, что их обстреливают украинцы.

Стратегия боевиков вполне понятна. Они пытаются превратить "промку" во второй аэропорт, пытаются развалить сооружения, за которые крепко держатся наши ребята. Враг атакует и психологическим оружием. Почти каждый воин в "промке" получил такие SMS: "Солдат ВСУ, лучше уйти отсюда живым, чем остаться здесь мертвым!", говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны отметили, что в течение последней недели противник продолжает активные боевые действия с целью расширить контролируемую территорию и захватить район промзоны Авдеевки. 

видео: ТСН

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АТО Донбасс боевики Ясиноватая Авдеевка Горловка Сумы Бригада защитники ОМБр
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