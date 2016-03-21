ФСБ не пустила Геращенко на судилище к Савченко и запретила въезд в Россию на 5 лет

Член ПАСЕ, уполномоченная президента по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко получила запрет на въезд в РФ на 5 лет.

Об этом сама Геращенко сообщила "Украинской правде".

По ее словам, это произошло на КПП "Меловое / Чертково". Согласно документам, причина, по которой её не пускают, это угроза безопасности РФ.

"Нас с группой депутатов вместе со Святославом Цеголко мурыжили здесь 3 часа. А потом представитель ФСБ заявил, что мне запрещен въезд на территорию РФ до 2021 года", — сказала Геращенко. Она напомнила, что она и Цеголко ехали на суд по поручению президента.

Геращенко сообщила, что предоставила документы о том, что она является членом Украинской делегации на минских переговорах, а также членом украинской делегации в Совете Европы. Она также подчеркнула, что предоставила россиянам свой дипломатический паспорт.

"Я сообщила о ситуации министру иностранных дел Климкину. МИД готовит ноту", — сказала она. Геращенко обратила внимание, что акты о запрете въезда датированы 8 марта.

"Они по ходу пытались переписать эти акты и уже заменить на сегодняшнее число и подать, чтобы я снова их подписала", — сказала Геращенко и добавила, что отказалась это делать.

Ірину Геращенко не пустили до Росії! Члену ПАРЄ та Мінському перемовнику заборонили в'їзд до 2021 року! Ганьба! pic.twitter.com/s51TTjXwik — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 21 марта 2016 г.

Кроме того, она намерена поставить вопрос о запрете ее въезда в РФ на следующих минских переговорах 23 марта.

Геращенко также выразила опасения за своих коллег.

"Наш консул Москаленко, который находится на КП, сообщил, что в Донецке, где объявлять приговор, очень напряженная атмосфера, готовятся провокации, возможно против наших депутатов", — сказала она.

Накануне группа депутатов из фракций БПП и "Батьківщина" отправились в РФ для участия в судебном заседании, на котором будет оглашен приговор украинской летчице Надежды Савченко.

Среди них: Мария Ионова, Елена Кондратюк, Ирина Луценко, Алексей Рябчин, Вадим Ивченко, Сергей Евтушок, Валерий Дубиль, Виктор Кривенко и представитель президента Украины Святослав Цеголко.

"Прочитали, что в РФ не пускают группы поддержки Надежды. Надеюсь, у них хватит ума допустить депутатов, имеющих дипломатические паспорта, среди которых члены ПАСЕ и других международных организаций. Иначе — это было бы слишком показательно", — написала Геращенко накануне поездки.

Напомним, сегодня, 21 марта, в 11:00 в Донецком горсуде Ростовской области начнется вынесение приговора народному депутату Украины, летчице Надежде Савченко. Ожидается, что оглашение приговора затянется и на вторник, 22 марта, однако будет приговор оправдательным или обвинительным, станет известно уже в первый день.