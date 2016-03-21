Казаки и спецназ: в Донецке приготовились к оглашению "приговора" Савченко

В 50 метрах от суда натянута красно-белая лента, которая ограничивает подход.
Ленинский проспект города, где находится здание суда, оцеплен российскими правоохранителями, движение по проспекту остановлено, сообщает УНИАН.
В радиусе 50 метров от суда натянута красно-белая лента, которая ограничивает подход к суду. На месте дежурят несколько десятков российских полицейских, людей в камуфляжной форме, а также местных казаков.
На данный момент журналистов в здание суда не пропускают, начало оглашение приговора запланировано на 10.00 по киевскому времени. По собщениям российских СМИ, Надежда уже доставлена в суд.
Напомним, ФСБ не пустила в Россию члена ПАСЕ, уполномоченную президента по мирному урегулированию на Донбассе Ирину Геращенко с запретом на въезд в РФ на 5 лет, которая намеревалась посетить судилище над Савченко.