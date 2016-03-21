Казаки и спецназ: в Донецке приготовились к оглашению "приговора" Савченко

В Донецке Ростовской области РФ, где сегодня начнется оглашение приговора депутату Верховной Рады Надежде Савченко, оцеплено здание суда.

Ленинский проспект города, где находится здание суда, оцеплен российскими правоохранителями, движение по проспекту остановлено, сообщает УНИАН.

В радиусе 50 метров от суда натянута красно-белая лента, которая ограничивает подход к суду. На месте дежурят несколько десятков российских полицейских, людей в камуфляжной форме, а также местных казаков.

На данный момент журналистов в здание суда не пропускают, начало оглашение приговора запланировано на 10.00 по киевскому времени. По собщениям российских СМИ, Надежда уже доставлена в суд.

Напомним, ФСБ не пустила в Россию члена ПАСЕ, уполномоченную президента по мирному урегулированию на Донбассе Ирину Геращенко с запретом на въезд в РФ на 5 лет, которая намеревалась посетить судилище над Савченко.