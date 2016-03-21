У Порошенко назвали эпицентр боевых действий на Донбассе: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", эпицентром боевых действий оставался город Авдеевка Донецкой области.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что на востоке нашей страны террористы, в частности, применяли запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.

"На Луганском направлении произошла перестрелка в районе Трехизбенки, оккупанты применили 82-мм миномет", — отметил военнослужащий.

На Донецком эпицентром боевых действий по-прежнему остается Авдеевка. "Террористы неоднократно применяли минометы, танки, БМП, а также 152-мм артиллерию", — добавил Лысенко.

По его данным, огонь ведется из Ясиноватой и ее окрестностей. "Также очень неспокойно на Светлодарской дуге и в Зайцево: противник подтянул на передовую большие силы и тяжелое вооружение (минометы и БМП), активно стреляют снайперы", — подчеркнул полковник.

На Мариупольском направлении силовики отразили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы под Новотроицким. Кроме того, оккупанты осуществили две провокации под Марьинкой.

"За минувшие сутки в районе проведения АТО двое украинских военнослужащих погибли (двигаясь на грузовике, подорвались на мине — ред.), двое — получили ранения", — сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевики попытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля.

Карта: mediarnbo.org