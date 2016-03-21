Военный эксперт объяснил, почему боевики постоянно атакуют Авдеевку

Попытки боевиков ДНР и российских военных захватить Авдеевку Донецкой области вызваны важным расположением транспортных коммуникаций в районе города.

Об этом генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

"В районе Авдеевки происходят тактические бои, и очень узкая полоса находится то под контролем боевиков, то под контролем ВСУ. Наши бойцы удачно взяли под контроль тактические коммуникации в этом регионе, поэтому боевики пытаются их вернуть. Для них это очень важно", — подчеркнул военный эксперт.

Комментируя сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что на Донбассе боевики стянули под Луганское, Новоселовку и Донецк запрещенное Минскими соглашениями вооружение, экс-глава Службы внешней разведки заметил: "Прибытие новых контингентов боевиков и российских войск по отдельным направлениям связано с подготовкой тактических провокаций, чтобы показать угрозу военных действий в случае невыполнения Минских соглашений по сценарию России".

"Эта информация известна, и любые провокации будут предвзяты", — резюмировал генерал армии Украины.

Напомним, по словам бойцов сил АТО, защищающих Авдеевку, боевики лезут, как танки, и потерь у них "нормально".

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