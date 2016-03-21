"Народный фронт" просит Порошенко и фракцию БПП определиться с кандидатурами премьера и министров

Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде официально обращается с просьбой к президенту Петру Порошенко и парламентской фракции БПП наконец-то публично и официально заявить о кандидатуре на должность премьер-министра Украины, которую глава государства и БПП планируют внести на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом говорится в заявлении "Народного фронта".

Ежедневно стране объявляют новые и новые варианты решения искусственно созданного кризиса. Звучат заявления лидеров БПП, распространяются намеки и слухи, идет соревнование в образности и попытках уязвить, говорится в заявлении.

Мы напоминаем, еще 9 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк сделал публичное заявление, в котором просил самую большую фракцию парламентской коалиции и лидера партии — президента Петра Порошенко — взять на себя ответственность за формирование нового Кабинета министров, новой программы, новой устойчивой коалиции для реализации этой программы, как это предусмотрено статьей 83 Конституции Украины, подчеркнули в "Народном фронте".

Безответственно оставить государство без правительства на неопределенный срок.

Обращаясь к нашим партнерам из БПП, призываем, наконец-то определиться с кандидатурами премьера и министров, собрать 226 голосов, представить новый Кабмин и его программу, говорят в политической силе.

"Народный фронт" также в очередной раз подчеркивает, что каждый день неопределенности по правительству — это потерянное время, которое могло бы быть использовано в пользу государства.

Именно поэтому мы призываем наших коллег из БПП, президента Петра Порошенко решиться и взять на себя всю полноту ответственности. Или убрать политические амбиции, заполнить вакансии в нынешнем правительстве, пустующие уже не один месяц, и совместно работать на Украину, говорят в "Народном фронте".

"Фронтовики" также напомнили, что сегодня политики не имеют права на ошибку. Один раз, в 2005 году, Украина уже потеряла шанс. Во второй раз история не простит, подчеркнули в политической силе.