Луценко пообещал завтра на совете коалиции назвать новую кандидатуру премьера

Лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что в среду, 23 марта, на совете коалиции внесет кандидатуру нового премьер-министра.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Если правительство недееспособно, то надо его менять. Это давняя позиция БПП, но для того, чтобы прекратить все маневры, кто внесет кандидатуру, кто объявит программу правительства и прочее, я инициирую в среду в 12 часов совещание фракций коалиции, точнее говоря, бывшей коалиции, для того, чтобы внести предложения по будущему премьер-министру и составу его правительства", — сказал Луценко.

Он также уточнил, что у фракции БПП есть своя кандидатура на пост главы правительства, и она обязательно будет внесена на заседании коалиции в среду с тем, "чтобы формализовать этот процесс".

Ранее Луценко заявил, что 24 марта может состояться внеочередное заседание Верховной Рады, во время которого нардепы проголосуют за нового премьера и состав Кабмина.

Также стоит отметить, что ранее глава Администрации президента Борис Ложкин заявил, что в ближайшие недели будет либо сформирован новый Кабмин, либо произойдет переформатирование нынешнего правительства.

Видео: 112 Украина