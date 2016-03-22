Эксперт рассказал, почему для терактов выбрали именно Брюссель

Террористы, совершая взрывы в Брюсселе, показали, что даже один из наиболее защищенных городов Европы не может чувствовать себя в безопасности. Их целью были, в первую очередь, европейские институции и НАТО.

Такое мнение высказал политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец, пишет Новое время.

"Брюссель — город с усиленной охраной. Здесь находится штаб-квартира Европарламента, Европейской комиссии и НАТО. Поэтому цель избрана не случайно: удар был намеренно нанесен по бельгийской столице, чтобы показать, дескать, даже один из наиболее защищенных городов Европы не может чувствовать себя в безопасности. Сразу возникает вопрос: что может случиться в других, менее защищенных городах?

Таким образом, целью брюссельских терактов, по моему мнению, были, в первую очередь, европейские институции и НАТО. Террористы пытались показать их неспособность защитить сердце Европы", – говорит Березовец.

По его словам, происходящее сегодня в Брюсселе — это продолжение парижских терактов прошлого года.

Однако, говорит эксперт, следует воздержаться и сразу не приписывать ответственность за теракты боевикам "Исламское государство" до завершения расследования. Тем более, нет смысла сваливать всю вину на так называемых мусульманских экстремистов.

"Абсолютное большинство мусульман на территории Европы — мирные люди, не имеющие никакого отношения к террористическим группировкам. Существует проблема интеграции их в общество, в частности, бельгийское. Правительство страны фактически провалило политику интеграции: новоприбывшие не учат ни языки, ни традиции, продолжая поддерживать тот же образ жизни, что и у себя на родине. Правительство изначально выбрало порочный путь: давать людям субсидии, но не давать работу.

В то же время, звучат конспирологические версии о том, что взрывы в столице Бельгии совпали с днем оглашения решения российского суда по делу Надежды Савченко. Это лишь коспирология и никаких фактов, свидетельствующих о правдоподобности этой версии, нет.

Тем не менее, подобные предположения будут возникать, независимо от нашего желания. В Турции, например, теракты в основном совершают курдские экстремисты, которые всегда поддерживались и финансировались КГБ, а впоследствии их правопреемниками из числа российских спецслужб.

В тот же день, когда прозвучал последний теракт в Турции, 12 маргинальных курдских организаций, среди которых, например, партии с троцкистской и марксистской идеологией, заявили, что объединяются и создают единый фронт борьбы с турецким правительством. Это выглядит немного странно, учитывая тот факт, что все эти организации создавались и финансировались КГБ, а сейчас, фактически 20 лет спустя, внезапно реанимировались.

Так что подозрения о причастности российских спецслужб к брюссельским терактам будут появляться и дальше. Если объективно посмотреть на то, кому могли быть выгодны брюссельские происшествия, Россия тоже будет в этом списке. Давайте не забывать, что главная цель Путина — не Украина, а НАТО. Так считают сами представители Альянса.

Путин стремится показать, что НАТО неспособно защитить свои границы и своих членов. По сути, произошедшие теракты — это нападение на члена НАТО, и должна была бы задействоваться ст. 5 устава Альянса.

Что будет дальше? Скорее всего, это приведет к еще большей вовлеченности Альянса в сирийскую кампанию. Бельгийское правительство, очевидно, должно включиться в антитеррористическую операцию на территории Сирии. По крайней мере, так сделала Франция после терактов в Париже. Скорее всего, теперь они будут еще больше бомбить позиции ИГИЛ на территории Сирии", — подытожил Березовец.

Напомним, 22 марта Бельгию всколыхнула серия терактов. Взрывы прогремели в аэропорту и метро. Предварительно СМИ сообщают о 26 погибших.