Яресько объяснила, что такое технократический Кабмин: готова сформировать

Министр финансов Наталья Яресько заявила, что она готова сформировать технократический Кабмин, то есть собрать команду "ничьих" людей, которые не имеют политического прошлого.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время чиновник уточнила, что в Украине настал момент, когда нужно "деполитизировать" экономические процессы.

"Для этого украинское правительство должно сконцентрироваться на ключевых вопросах: восстановление доверия граждан и рост украинской экономики", — отметила министр.

Бувають часи, коли потрібна велика політика, щоб всією країною обговорювати фунаментальні питання її політичного майбутн... Опубліковано Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko 22 березень 2016 р.

По ее словам, для достижения первой цели "нужно сделать не шаг и не два, а большой прыжок". "Справиться с такой задачей в такой политической ситуации может только технократическое правительство… Я готова собрать такую команду", — добавила Яресько.

Напомним, ранее лидер фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Юрий Луценко заявил, что 24 марта может состояться внеочередное заседание Верховной Рады, во время которого нардепы проголосуют за нового премьера и состав Кабмина.