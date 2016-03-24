Эксперт о терактах в Брюсселе: теперь Украина должна прекратить заигрывания с Европой

После серии терактов в Брюсселе, жертвами которых стали более 30-ти человек, а еще более 250-ти получили ранения, Киев должен прекратить заигрывания с Европой, что Украина может принимать беженцев с Ближнего Востока.

Об этом эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко рассказал в комментарии "Главреду".

По его мнению Украина должна сделать для себя следующие выводы: "Всяческие заигрывания с Европой на предмет того, что Украина может принимать беженцев с Ближнего Востока, должны быть прекращены. Мы должны четко заявить, что никаких беженцев из этого региона на украинской территории мы принимать не будем".

"Ответственность за теракты на себя взяло "Исламское государство". Но, вместе с тем, именно Россия уничтожала огнем своих самолетов и ракет военные позиции "Исламского государства" в Сирии. Но теракты почему-то произошли в Брюсселе, а не в Российской Федерации. Вопрос в том, насколько скоординировано тут действуют "Исламское государство" и Российская Федерация. И Европа, и Украина должны дать себе ответ на этот вопрос", — подчеркнул политический эксперт.

"В Европе, в отличие от Украины, есть стратегия и серьезная политика безопасности, которая обеспечивается огромными финансовыми ресурсами, специалистами высокого уровня и соответствующими спецслужбами, поэтому не буду давать советы европейским структурам, как менять их политику безопасности. Однако, думаю, в первую очередь стоит вопрос гуманитарной политики — насколько Европа справедливо и правильно поступает, когда создает на своей территории большие инокультурные анклавы. Но — это вопрос к Европе", — заметил эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика".

Напомним, по мнению полиции, теракт в брюссельском аэропорту совершили Халид и Брахим Эль-Бакрауи, проживавшие в бельгийской столице.