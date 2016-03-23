ВСУ отразили тяжелую атаку боевиков у Авдеевки, жарко было и под Зайцево: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе продолжаются тяжелые бои под Авдеевкой. Наши воины отразили трехчасовую атаку пророссийских боевиков и не дали им возможности продвинутся вперед, оставив линию фронта неизменной.

Об этом рассказал спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"На Донецком направлении продолжаются тяжелые бои под Авдеевкой. 22 марта мощные обстрелы наших позиций на этом участке фронта начались около 19 часов. Враг активно применял тяжелое вооружение, в том числе минометы, танки и 122-мм пушки. После мощной артподготовки противник пошел в атаку, которая длилась около трех часов. Наши воины организовано встретили огнем оккупантов и успешно пресекли их попытки продвинуться вперед.

Благодаря слаженным действиям и мужеству украинских защитников линия фронта осталась неизменной. И это при том, что противник вел огонь сразу с двух направлений — южного (Спартак) и восточного (Ясиноватая)", — говорится в сообщении.

Другие "горячие точки" на линии соприкосновения — Зайцево, где НВФ ведут мощный огонь из стрелкового оружия и гранатометов, и Донецкий аэропорт (минометные обстрелы противника).

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 37 обстрелов со стороны НВФ и 1 боестолкновение.

На Мариупольском направлении боевики провели 2 минометных обстрела в Павлополе. Также ряд провокаций противника состоялся и на других участках фронта — в Новотроицком, Гранитном и Широкино.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 6 обстрелов наших позиций.

На Луганском направлении было спокойно.

За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 10 — получили ранения.

Напомним, ранее волонтер Виталий Дейнега сообщал об ожесточенных боях под Авдеевкой. По его словам, боевики хотят выдавить украинских воинов из промзоны.