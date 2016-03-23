Порошенко призвал коалицию сформировать новый Кабмин в течение недели

Президент Украины Петр Порошенко призвал коалицию Верховной Рады урегулировать политический кризис, сформировав новое правительство до 29 марта, добавив, что поддержит любую кандидатуру на пост премьера.

Об этом он заявил во время своего выступления в Харькове, пишет Обозреватель.

По словам главы государства, он занял принципиальную позицию по данному вопросу.

"Мы не имеем права дальше ждать… Я обращаюсь ко всем фракциям старой коалиции, я уверен, что другие фракции на сегодняшний день привлечены не будут, отбросить собственные амбиции и на этой неделе провести заседание совета коалиции, определиться с кандидатурой премьер-министра, подать предложения по кандидатуре на должность премьер-министра президенту", — заявил Порошенко.

"Я уверяю, что я не буду терять времени... Я подчеркиваю, что 29 марта правительство должно быть сформировано", — добавил он.

Порошенко также сказал, что готов поддержать любую кандидатуру на посту премьер-министра.

"Я поддержу любую кандидатуру премьера, которую внесет коалиция", — заявил президент.

По его словам, он ожидает, что совет парламентских фракций уже на этой неделе сообщит ему кандидатуру на пост главы правительства.

Напомним, ранее глава Администрации президента Борис Ложкин заявил, что в ближайшие недели будет либо сформирован новый Кабмин, либо произойдет переформатирование нынешнего правительства.