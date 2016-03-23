"Азовцу" Каснову нужна была тонна взрывчатки, чтобы взорвать Раду и Кабмин — СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что руководитель гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислав Краснов и российские спецслужбы готовили теракты в Киеве — хотели взорвать Верховную Раду, Кабмин и Администрацию президента.

Глава СБУ напомнил, что Краснов с 10 по 13 февраля находился в Беларуси, и 12 февраля Краснов провел там встречу с гражданином РФ Голоскоковым, сообщает УНИАН.

"Краснов как опытный агент ГРУ Генштаба (РФ) записал свою беседу с гражданином Голоскоковым, находясь в Беларуси. И мы расшифровали эту беседу, которую он записал на свой телефон... Я с разрешения следователя сообщаю, что у нас есть проведенная экспертиза, расшифрованный голос, где он рассказывает... Они обсуждают тему проведения террористических актов в Киеве", — рассказал Грицак.

По словам главы СБУ, "они обсуждают проведение терактов в Киеве, обсудив тему проведения теракта возле Владимирской, 33, и учитывая то, что здесь неплохо поставлена охрана, решили взорвать Аскольдов переулок, 13, то есть киевский главк (Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области — Ред.)".

"Краснов лично провел разведку. Он рассказал, как ходил вокруг киевского управления. Рассказал, где там что находится, где СИЗО, кто сидит в камерах даже рассказал. Он сказал, что там использовать тонну взрывчатки будет просто "супер", что разнесет все в клочья", — сказал Грицак.

Председатель СБУ, ссылаясь на запись, заявил, что Краснов сказал: "Было бы хорошо, чтобы потом взорвать еще и Верховную Раду, Кабинет министров и Администрацию президента".

Напомним, 21 марта Шевченковский райсуд Киева изменил меру Краснову с домашнего ареста с ношением электронного браслета на 2 месяца содержания под стражей.