Теракты в Брюсселе: уроки для Европы

22 марта Брюссель сотрясла серия терактов, в результате которых погибли более 30 человек. Сначала два взрыва прозвучали в аэропорту, а позже — в метро на станции "Мальбек". Федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Леу официально признал серию взрывов терактами.

Позже стало известно, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за случившееся, отмечая, что нападения совершены из-за участия Бельгии в военной коалиции против ИГИЛ и захватом главного подозреваемого в нападениях джихадистских групп в Париже в ноябре 2015 года.

Эксперты рассказали "Главреду", какие выводы должен сделать Евросоюз после брюссельских терактов, как после этого может измениться его политика безопасности и внешняя политика, а также есть ли связь, о которой в Украине заговорили некоторые эксперты, между взрывами в Брюсселе и судом в России над украинской летчицей Надеждой Савченко.

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:

Россия сейчас активно продвигает тезис о том, что брюссельские теракты говорят о необходимости создания общего антитеррористического фронта России и Запада. Однако возникает вопрос: как этот общий фронт поможет противостоять терроризму в Брюсселе, Париже или Берлине? Ответа на этот вопрос нет. Это лишь пропагандистский тезис об "общем фронте". Скорее, речь должна идти о разработке более эффективной внутренней политики безопасности европейских стран, потому что есть вопросы к работе спецслужб и мерам безопасности в аэропортах и т.д. Но при чем тут Россия? РФ забрасывает эту тему только для того, чтобы отвлечь внимание от кризиса на востоке Украины. Это — цель россиян. Они подталкивают международное сообщество к тому, что нужно думать не об Украине и кризисе на ее востоке, а о том, как общими усилиями бороться с "Исламским государством".

Не думаю, что в результате этих терактов произойдут какие-то кардинальные изменения в политике Евросоюза, что он тут же забудет об Украине, начет войну против "Исламского государства". Не думаю, что европейские страны, в частности, Бельгия, после этого отправят свой военный контингент в Сирию. Вряд ли… А вот что действительно может произойти, так это усиление активности: будет увеличено финансирование, произойдет модернизация работы спецслужб в европейских странах. Думаю, что, скорее всего, вопрос безопасности и борьбы с терроризмом будет сейчас одним из вопросов координации действий на уровне лидеров стран Евросоюза. Возможно, будут созданы какие-то общие организации или институты в рамках всего ЕС, чтобы сообща бороться в трансграничном и надгосударственном режиме с проблемой терроризма. Мы увидели, что в Германии кого-то арестовывают, потом отпускают, а те же самые люди во Франции или Бельгии устраивают теракты. Нужно, чтобы европейские страны вместе боролись с терроризмом, а не каждая отдельно. Думаю, будут серьезные сдвиги, будут приняты принципиальные решения относительно усиления мер безопасности в общественных местах и усиления деятельности спецслужб, которые будут бороться с терроризмом.

Что касается политических последствий, то есть большой риск, что усилятся антиэмигрантские настроения (как это уже было в некоторых странах), а в последствии начнет расти популярность некоторых политических партий, которые будут играть на этих настроениях.

Что касается попытки связать теракты в Брюсселе и суд над Савченко, то есть поклонники конспирологии, которые любят связывать все, вплоть до землетрясения в Непале и политических сдвигов в США. Я не отношусь к таковым. Я не вижу связи в данном случае. Да, я знаю версию о том, что российские спецслужбы могли что-то сделать. Как версию я это принимаю (России выгодны такие теракты, она пытается максимально использовать теракты, которые были во Франции, теперь — в Бельгии, это заметно по российской пропаганде и политических действиях). Однако причастны ли к этому теракту российские спецслужбы? Не знаю. А играть в конспирологию я не собираюсь. Я бы не стал эти события связывать сейчас, потому что они очень разные.

Когда речь идет о терактах в Брюсселе, мы говорим о мусульманском терроризме, о террористических актах мусульманских радикалов в Европейском Союзе. А в деле Савченко мы видим государственный терроризм, в данном случае — терроризм России. Тут связь есть. Формы разные, субъекты разные, но суть та же. Савченко взяли в заложники, а именно так и действуют террористы: берут человека в плен, а потом начинают выдвигать требования. В данном случае речь идет о том, что Савченко выкрали с территории нашего государства, сделали заложником. Но то, что это происходило в виде судебного фарса, сути государственного терроризма против Украины не отменяет.

Директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков:

Такая террористическая угроза существует и для других европейских стран. Она была и раньше, правда, теперь стала перманентной и более серьезной. Тем более, если принять версию о том, что теракты в Брюсселе были своего рода местью за арест террористов, получается, теперь каждый последующий арест преступника-террориста придется обдумывать — а стоит ли рисковать и идти на такое количество жертв, которые последуют за таким арестом. Потому, безусловно, угроза террористических атак в Европе после взрывов в Брюсселе только возросла.

Реакция мирового сообщества на случившееся не заставила себя долго ждать: прозвучали заявления мировых лидеров, в частности, Олланда, Обамы и других. Все они солидарны и морально-психологическом плане, и на уровне специальных ведомств и служб, которые взаимодействуют между собой, и теперь это взаимодействие выйдет на качественно новый уровень предотвращения, реагирования и действия на опережение. Ведь, как говорят специалисты, реальной защиты от террора не существует, тем более, когда инструментом террора выступает смертник (как было в Брюсселе). Такое может произойти где угодно и когда угодно. Однако минимизировать эти угрозы можно, и это задача специальных ведомств. Для этого существует и инструментарий, и методики. Но если этим будет заниматься только бельгийская полиция, то успех будет лишь на уровне 50%; если подключатся французы — 70%, и так далее. То есть должна развернуться целая кампания, направленная на предотвращение терактов. Ну, а если теракт совершен, то задача для Европы — суметь найти и наказать виновных. Функция наказания также очень важна.

Что касается попыток связать теракты в Брюсселе и суд над Савченко, то, думаю, это весьма произвольное суждение и оценка. Из-за того, что для нас суд над Савченко важен, мы сквозь его призму, с нашей собственной колокольни пытаемся судить обо всем происходящем. Однако эти два события — явления совершенно разного порядка. Но с точки зрения не Киева и не Брюсселя, а с точки зрения общей модели международных отношений и событий в мире, теракт в Брюсселе — это явление глобального масштаба и порядка, а суд в Донецке Ростовской области — это явление локального или, по крайней мере, регионального уровня. Соответственно, если искать связь между этими двумя событиями, то она будет идти сверху вниз, а не наоборот. Так что увязывание этих явлений — это вольные интерпретации, продиктованные определенными интересами и преследующие определенную цель. Но реально, я думаю, нет никаких оснований искать связь между событиями в Брюсселе и судом над Савченко.

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко:

Прежде всего, хочу сказать о выводах, которые должна сделать для себя Украина после серии терактов в Брюсселе. Всяческие заигрывания с Европой на предмет того, что Украина может принимать беженцев с Ближнего Востока, должны быть прекращены. Мы должны четко заявить, что никаких беженцев из этого региона на украинской территории мы принимать не будем.

Ответственность за теракты на себя взяло "Исламское государство". Но, вместе с тем, именно Россия уничтожала огнем своих самолетов и ракет военные позиции "Исламского государства" в Сирии. Но теракты почему-то произошли в Брюсселе, а не в Российской Федерации. Вопрос в том, насколько скоординировано тут действуют "Исламское государство" и Российская Федерация. И Европа, и Украина должны дать себе ответ на этот вопрос.

В Европе, в отличие от Украины, есть стратегия безопасности, серьезная политика безопасности, которая обеспечивается огромными финансовыми ресурсами, высокого уровня специалистами по вопросам безопасности и соответствующими спецслужбами, потому не буду давать советов европейским структурам, как менять их политику безопасности. Однако, думаю, что в данном случае, в первую очередь, стоит вопрос гуманитарной политики — насколько Европа справедливо и правильно поступает, когда создает на своей территории большие инокультурные анклавы. Но — это вопрос к Европе.

Насколько справедливы попытки связать теракт и суд над Савченко? В заявлениях тех, кто взял на себя ответственность за теракты в Брюсселе, нет ни слова о Надежде Савченко. Потому я, честно говоря, просто не вижу связи между взрывами в Брюсселе и судом над Савченко. Возможно, те эксперты, которые берутся утверждать, что такая связь существует, обладают большим объемом информации, — тогда они должны эту информацию обнародовать. Я не вижу никакой связи между этими двумя событиями.

Дипломат, глава Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко:

А какой стране сегодня выгоднее всего отвлечь внимание от приговора и судилища в Донецке Ростовской области? Мне кажется, связь между терактами и вынесением приговора нашей героине Надежде Савченко — очевидна. Это старый ФСБшный прием: отвлечь внимание от одного события, которое России не выгодно, переключив его на другое, к которому якобы Россия не причастна.

Думаю, случившееся в Брюсселе должно заставить цивилизованный мир переосмыслить всю политику безопасности и понять, что она не может основываться на псевдолиберализме. Для меня это очередное подтверждение того, что теория и практика так называемого мультикультурализма, который еще до последнего времени популяризовался некоторыми западными политиками, окончательно потерпели крах. К сожалению, мы слишком разные для того, чтобы продолжать делать вид, что ситуация в мире может быть приемлемой для нашей европейской цивилизации. Кроме того, мы должны четко определить границы этой европейской цивилизации, а также подумать, как общими усилиями ее защищать.

Я был в Брюсселе сразу после парижских терактов. Тогда уровень угрозы оценивался в три балла из четырех. Но, похоже, брюссельские правоохранительные органы недооценили угрозу, как, собственно, недооценивают ее сегодня во многих европейских столицах. Так что необходимы жесткие и нелиберальные шаги для того, чтобы сделать жизнь в европейских столицах (и не только) безопасной.

И последнее — мы должны понять, что за индивидуальным терроризмом стоит государственный терроризм. События в Украине и Сирии говорят о том, что Россия спонсирует, организовывает и поддерживает этот терроризм. Потому если западные страны не поймут, что призывами, декларациями и "обеспокоенностями" на нее влиять бессмысленно, эта ужасная практика будет продолжаться.

Надежда Майная