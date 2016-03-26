Паранойя в Донецке и Луганске: боевики ловят украинских "диверсантов" и "ликвидаторов" из СБУ

В Луганске и Донецке, в "штабных структурах армейских корпусов" боевиков распространяется официальная информация о том, что в обоих городах действуют несколько "отлично подготовленных западными специалистами" украинских ДРГ и "команд ликвидаторов СБУ и ГУР МО Украины".

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Целью этих ДРГ якобы является уничтожение представителей военного командования террористов. В связи с этим усилена охрана командования "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР", силами "МГБ" проводятся спецоперации по поиску данных мифических ДРГ.

Одновременно в "Горловском гарнизоне" боевиков распространяется информация о подготовке Силами специальных операций ВСУ терактов и диверсий на "химических предприятиях Горловки", боевиками резко усилена охрана предприятия "Стирол", что вызывает панику среди местного населения, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее Тымчук сообщал, что террористы из донецкой и луганской "республик" снова начали активно запускать слухи о якобы готовящемся наступлении на силы АТО на Донбассе.