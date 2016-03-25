Дуэт Штайнмайер—Керри против Путина: о чем договорились в Москве?

Одновременный приезд в Москву глав внешнеполитических ведомств Германии и США свидетельствует о стремлении Запада интенсифицировать процесс урегулирования в Украине и Сирии.

Теракты в Брюсселе, безусловно, повлияли на тематику переговоров в Москве, но, вопреки стараниям российского руководства, ограничиться обсуждением необходимости объединения для борьбы с терроризмом не удалось. А циничный совет Сергея Лаврова европейцам отложить в сторону геополитические игры, читай — оставить Украину в сфере российского влияния, вряд ли пришелся по душе визитерам. И Франк-Вальтер Штайнмайер, и Джон Керри подтвердили, что позиция Берлина и Вашингтона по украинскому вопросу остается неизменной — Минские соглашения должны быть выполнены. Джон Керри особо подчеркнул, что должны быть выполнены все положения, в том числе полный вывод войск с украинской территории и закрытие границы страны. Да еще и о принадлежности Крыма Украине напомнил. Лишь после выполнения всех пунктов минских договоренностей США готовы снять введенные против России санкции, действие которых на данный момент продлено до весны следующего года.

С момента подписания Минских соглашений прошло уже больше года, а добиться полного прекращения огня на Донбассе все еще не удалось. Глава германского МИДа всерьез опасается эскалации конфликта и на переговорах в Москве акцентировал на необходимости обеспечить прогресс, прежде всего, в сфере безопасности. В ответ руководство России в очередной раз заверило в готовности повлиять на представителей самопровозглашенных республик. А глава российского МИДа, намекнув на особые отношения США и украинского правительства, посоветовал Джону Керри повлиять на Киев. В Кремле старательно придерживаются линии о "посредническом" участии России в происходящем на востоке Украины и отсутствии у Путина обязательств по минским договоренностям. Хотя истинная роль РФ уже ни для кого не является секретом.

В чем состояли идеи госсекретаря США для достижения прогресса в урегулировании на Донбассе, с которыми он прилетел в Москву, осталось неизвестным. Но, похоже, убедить Путина ему не удалось — после четырехчасовой встречи обе стороны остались на прежних позициях. Впрочем, сам Керри назвал встречу конструктивной. Хотя хамские шуточки российского президента насчет содержимого чемодана, с которым прилетел американский госсекретарь, вряд ли настраивали на конструктивный лад. Путин усиленно демонстрировал, что является хозяином положения и задает тон переговорам, хотя на самом деле переговорщики пожаловали к нему с претензиями и списком требований.

Одно из них — освобождение Надежды Савченко. Зарубежные гости лично передали Владимиру Путину возмущение всего цивилизованного мира судилищем над украинской летчицей и вынесенным ей драконовским приговором. А Джон Керри подчеркнул, что незаконно осужденная пленница должна вернуться домой немедленно. Прислушается ли Путин к настойчивым рекомендациям западных лидеров отпустить Савченко, станет понятно в ближайшее время. Из Москвы оба гостя улетели с надеждой на то, что российский президент примет соответствующее решение. Сам Путин лишь пообещал, что этим вопросом стороны займутся в определенный момент. Подобный ответ особого оптимизма не внушает. Торопиться с решением в России явно не намерены, скорее, пригласили к торгу. И вряд ли обмен Савченко на двух офицеров ГРУ, как предлагает Петр Порошенко, там считают равноценным. Скорее всего, за ее освобождение будут требовать как минимум ослабления санкционной удавки.

По итогам двухдневных переговоров в Москве западных дипломатов можно констатировать, что ожидать какого-либо заметного прогресса в разрешении ситуации на Донбассе в ближайшее время не приходится. Выводить свои войска из Украины, в отличие от Сирии, Путин не собирается. Он пытается сыграть на усталости Запада и стремлении закрыть украинский вопрос как можно быстрее, подталкивая к усилению давления на Киев. Впрочем, до точки в сирийском конфликте еще тоже далеко. Неожиданное решение Путина вывести войска, безусловно, порадовало Запад, но говорить о продвижении в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке пока рано. Хозяин Кремля четко дал понять, что имеет свой сценарий по Сирии и по-прежнему не разделяет мнение союзников по антиИГИЛовской коалиции относительно судьбы Башара Асада. Да и вернуть своих военных на сирийскую землю в случае необходимости он готов в течение нескольких часов.

В то же время переговоры в столице РФ доказали, что, несмотря на демонстративный выход из Сирии и активизацию террористов в центре ЕС, Путину не удалось исключить украинский вопрос из повестки дня. В Вашингтоне и в Берлине отказывается "забывать" об агрессии России в отношении Украины и не готовы идти на уступки без ответных шагов со стороны Москвы.