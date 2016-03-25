Дуэт Штайнмайер—Керри против Путина: о чем договорились в Москве?

25 марта 2016, 15:15

России напомнили о принадлежности Крыма Украине. Путину не удалось исключить украинский вопрос из повестки дня.

Лавров, Штайнмайер и Путин

Одновременный приезд в Москву глав внешнеполитических ведомств Германии и США свидетельствует о стремлении Запада интенсифицировать процесс урегулирования в Украине и Сирии.

Теракты в Брюсселе, безусловно, повлияли на тематику переговоров в Москве, но, вопреки стараниям российского руководства, ограничиться обсуждением необходимости объединения для борьбы с терроризмом не удалось. А циничный совет Сергея Лаврова европейцам отложить в сторону геополитические игры, читай — оставить Украину в сфере российского влияния, вряд ли пришелся по душе визитерам. И Франк-Вальтер Штайнмайер, и Джон Керри подтвердили, что позиция Берлина и Вашингтона по украинскому вопросу остается неизменной — Минские соглашения должны быть выполнены. Джон Керри особо подчеркнул, что должны быть выполнены все положения, в том числе полный вывод войск с украинской территории и закрытие границы страны. Да еще и о принадлежности Крыма Украине напомнил. Лишь после выполнения всех пунктов минских договоренностей США готовы снять введенные против России санкции, действие которых на данный момент продлено до весны следующего года.

С момента подписания Минских соглашений прошло уже больше года, а добиться полного прекращения огня на Донбассе все еще не удалось. Глава германского МИДа всерьез опасается эскалации конфликта и на переговорах в Москве акцентировал на необходимости обеспечить прогресс, прежде всего, в сфере безопасности. В ответ руководство России в очередной раз заверило в готовности повлиять на представителей самопровозглашенных республик. А глава российского МИДа, намекнув на особые отношения США и украинского правительства, посоветовал Джону Керри повлиять на Киев. В Кремле старательно придерживаются линии о "посредническом" участии России в происходящем на востоке Украины и отсутствии у Путина обязательств по минским договоренностям. Хотя истинная роль РФ уже ни для кого не является секретом.

Штайнмайер и Лавров

В чем состояли идеи госсекретаря США для достижения прогресса в урегулировании на Донбассе, с которыми он прилетел в Москву, осталось неизвестным. Но, похоже, убедить Путина ему не удалось — после четырехчасовой встречи обе стороны остались на прежних позициях. Впрочем, сам Керри назвал встречу конструктивной. Хотя хамские шуточки российского президента насчет содержимого чемодана, с которым прилетел американский госсекретарь, вряд ли настраивали на конструктивный лад. Путин усиленно демонстрировал, что является хозяином положения и задает тон переговорам, хотя на самом деле переговорщики пожаловали к нему с претензиями и списком требований.

Одно из них — освобождение Надежды Савченко. Зарубежные гости лично передали Владимиру Путину возмущение всего цивилизованного мира судилищем над украинской летчицей и вынесенным ей драконовским приговором. А Джон Керри подчеркнул, что незаконно осужденная пленница должна вернуться домой немедленно. Прислушается ли Путин к настойчивым рекомендациям западных лидеров отпустить Савченко, станет понятно в ближайшее время. Из Москвы оба гостя улетели с надеждой на то, что российский президент примет соответствующее решение. Сам Путин лишь пообещал, что этим вопросом стороны займутся в определенный момент. Подобный ответ особого оптимизма не внушает. Торопиться с решением в России явно не намерены, скорее, пригласили к торгу. И вряд ли обмен Савченко на двух офицеров ГРУ, как предлагает Петр Порошенко, там считают равноценным. Скорее всего, за ее освобождение будут требовать как минимум ослабления санкционной удавки.

Керри и Лавров

По итогам двухдневных переговоров в Москве западных дипломатов можно констатировать, что ожидать какого-либо заметного прогресса в разрешении ситуации на Донбассе в ближайшее время не приходится. Выводить свои войска из Украины, в отличие от Сирии, Путин не собирается. Он пытается сыграть на усталости Запада и стремлении закрыть украинский вопрос как можно быстрее, подталкивая к усилению давления на Киев. Впрочем, до точки в сирийском конфликте еще тоже далеко. Неожиданное решение Путина вывести войска, безусловно, порадовало Запад, но говорить о продвижении в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке пока рано. Хозяин Кремля четко дал понять, что имеет свой сценарий по Сирии и по-прежнему не разделяет мнение союзников по антиИГИЛовской коалиции относительно судьбы Башара Асада. Да и вернуть своих военных на сирийскую землю в случае необходимости он готов в течение нескольких часов.

Керри и Лавров

В то же время переговоры в столице РФ доказали, что, несмотря на демонстративный выход из Сирии и активизацию террористов в центре ЕС, Путину не удалось исключить украинский вопрос из повестки дня. В Вашингтоне и в Берлине отказывается "забывать" об агрессии России в отношении Украины и не готовы идти на уступки без ответных шагов со стороны Москвы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Путин Москва авторская статья Штайнмайер Лавров Наталия Гейчук визит Керри
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять