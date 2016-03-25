Журналист рассказал, как боевики пытаются нащупать слабое место ВСУ в Авдеевке

Боевики растягивают линию обороны промышленной зоны Авдеевки Донецкой области. С 24 марта они начали штурм шахты Бутовка, которая по правому флангу города, силами группировки, что в оккупированном Спартаке.

Об этом сообщает журналист Станислав Мельничук на своей странице в Facebook.

"По большому, счету маневр неплохой, нашим войскам придется так же растягиваться и укрепляться вдоль указанных рубежей. К чему это может привести? Учитывая, что в наступление мы не идем, а стоим в обороне, то враг будет пытаться нащупать слабое место в обороне и выдавить наших из промышленной зоны", — говорится в сообщении.

Боевикам промышленная зона нужна только для того, чтобы контролировать трассу Горловка—Донецк.

"А вот для лидеров квази-республик отбить промзону политически важно, что бы укрепить свой авторитет и перед местным населением, и перед полевыми террористами, которые им не подчиняются", — сообщил журналист.

Напомним, боевики ДНР, которые несут тяжелые потери при атаках промзоны на окраине Авдеевки, бросили передовую и боем прорвались через позиции заградотряда, составленного из российских полицейских.