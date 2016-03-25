Политолог назвал главную мотивацию при выборе Гройсмана премьером

Спикер Верховной Рады Владимир Гройман, которого фракция БПП выдвинула на пост нового премьера, способен набрать 226 и больше голосов поддержки.

Об этом директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассказал в комментарии "Главреду".

"БПП и Порошенко предлагают того кандидата, который был согласован с "Народным фронтом". Ведь чтобы проголосовать за Гройсмана, нужно, чтобы Яценюк покинул пост главы правительства. Думаю, это была главная мотивация, и количество голосов, необходимое для принятия решения (226 и больше). Все остальное, на мой взгляд, не имеет значения, поскольку я не знаю ни программу действий, ни повестку дня для страны, озвученные Гройсманом, партией или коалицией. Все это впереди, поэтому говорить, каким он может быть главой Кабмина, было бы не совсем корректно — мы пока не понимаем, что он будет делать и какие задачи ставит перед собой", — подчеркнул политический эксперт.

"Кандидатура Гройсмана — не противоречива, то есть каких-то негативных резких высказываний по отношению к нему не будет со стороны ни одной из фракций, учитывая, что он был спикером, и у него было время, чтобы построить неплохие отношения со всеми руководителями групп и фракций. Поэтому не думаю, что будет какой-то негатив. Но вопрос в том — сможет ли он сделать то, что необходимо для страны? Несмотря на то, нравится он кому-то или нет… А сможет ли он? Я сомневаюсь. Если правительство снова будет формироваться по квотному принципу, когда не будет понятно, что и зачем делается, все это будет временно", — считает политолог.

"Как говорили древние, власть и деньги всегда меняют характер человека. Очень редко — к лучшему. Все зависит от конкретной ситуации и действий. Дело не в том, будет ли Гройсман "послушным" или "непослушным" для Порошенко. Дело в том, что он будет вынужден учитывать позицию президента, поскольку крупнейшая фракция в Верховной Раде, которая будет основой коалиции, носит его фамилию", — подытожил Виталий Бала.

Напомним, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в комментарии "Главреду"назвал условие, при котором премьер Гройсман достигнет большего, чем Яценюк.