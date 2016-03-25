Съезд БПП поддержал кандидатуру Гройсмана на пост премьера

Соратники Порошенко призывают как можно быстрее создать новую коалицию в Раде.
Делегаты XII внеочередного съезда партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" поддержали резолюцию о путях преодоления правительственного кризиса.
Об этом говорится на странице партии в Facebook.
В документе говорится, что Кабмин, взявший на себя ответственность за реализацию реформ, "потерял доверие парламента и общества".
"Бездеятельность правительства на ключевых направлениях привела к развалу коалиции и потере кредита доверия граждан", — заявляет БПП.
В связи с этим партия настаивает на отставке Кабмина, поддержала предложение о выдвижении спикера Рады Владимира Гройсмана на пост премьера и призвала свою фракцию в парламенте рассмотреть эту кандидатуру и состав нового Кабмина.
"Главным критерием формирования нового правительства должна быть не партийная принадлежность, а профессионализм и нацеленность на результат", — отмечается в резолюции.
БПП призывает "все демократические парламентские силы" безотлагательно образовать новую коалицию в Раде, объявить программу действий и взять совместную ответственность за формирование нового правительства.
Напомним, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в комментарии "Главреду" назвал условие, при котором премьер Гройсман достигнет большего, чем Яценюк.