Съезд БПП поддержал кандидатуру Гройсмана на пост премьера

Делегаты XII внеочередного съезда партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" поддержали резолюцию о путях преодоления правительственного кризиса.

Об этом говорится на странице партии в Facebook.

В документе говорится, что Кабмин, взявший на себя ответственность за реализацию реформ, "потерял доверие парламента и общества".

"Бездеятельность правительства на ключевых направлениях привела к развалу коалиции и потере кредита доверия граждан", — заявляет БПП.

В связи с этим партия настаивает на отставке Кабмина, поддержала предложение о выдвижении спикера Рады Владимира Гройсмана на пост премьера и призвала свою фракцию в парламенте рассмотреть эту кандидатуру и состав нового Кабмина.

"Главным критерием формирования нового правительства должна быть не партийная принадлежность, а профессионализм и нацеленность на результат", — отмечается в резолюции.

БПП призывает "все демократические парламентские силы" безотлагательно образовать новую коалицию в Раде, объявить программу действий и взять совместную ответственность за формирование нового правительства.

Напомним, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в комментарии "Главреду" назвал условие, при котором премьер Гройсман достигнет большего, чем Яценюк.