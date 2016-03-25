Черкасский облсовет разорвал побратимские соглашения с Ярославской областью

В пятницу, 25 марта, черкасский областной совет принял решение о разрыве побратимства с Ярославской областью Российской Федерации.

Отмечается, что на пленарном заседании Черкасского облсовета депутаты решили в одностороннем порядке расторгнуть двусторонние международные соглашения о сотрудничестве между Черкасской областью и государственной думой Ярославской области Российской Федерации, сообщает УНИАН.

Также, облсовет обратился в Черкасскую облгосадминистрацию с требованием о расторжении двусторонних международных соглашений о сотрудничестве ЧОГА с администрацией Ярославской области в сфере экономики, культуры, образования и науки, с правительством Свердловской области и с правительством Санкт-Петербурга о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

Как отмечается в пояснительной записке облсовета к этому решению, принятие решения обусловлено вооруженной агрессией со стороны Российской Федерации, которая продолжается и сейчас. Существование подобных соглашений в реальном времени является неуважением к семьям павших героев за независимое Украинское государство. В городе Ярославль действует движение в поддержку так называемой "Новороссии" и террориста Игоря Стрелкова. МЧС Ярославской области осуществляло доставку грузов в так называемые ДНР и ЛНР. Ярославская область приглашает к себе творческие коллективы из оккупированных украинских территорий, которые местные СМИ называют представителями "Новороссии". На востоке Украины воюет около 400 наемников из Свердловской области. В Санкт-Петербурге также осуществляется сбор гуманитарных грузов для террористических организаций ЛНР и ДНР.

Все эти и другие факты свидетельствуют о том, что Ярославская и Свердловская область и город Санкт-Петербург недружественные к Украине и Черкасской области, в частности.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев прекратил сотрудничество со столицей РФ.