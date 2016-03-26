Гибридная война только начинается: советник Порошенко рассказал о тактике РФ против Украины

На Донбассе гибридная война не прекратится и будет трансформироваться лишь частично, даже если военные действия на Донбассе не восстановятся, или не наберут полномасштабного характера и даже если российская сторона выполнит абсолютно все пункты Минских соглашений.

Такое мнение высказал советник президента, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, пишет ZN.UA.

"Уже сейчас понятно, что кроме усиления информационного давления и превращения ДНР—ЛНР в долгосрочный дестабилизирующий фактор украинской жизни, Россия, так же как и в Европе, использует против Украины тактику провоцирования радикальных событий. Последние случаи выявления агентурных "закладок" РФ в рядах украинских добровольческих батальонов и национал-патриотических организаций говорят о том, что Россия готова воевать за Украину "до последнего украинца". И "активные мероприятия" со стороны российских спецслужб будут лишь нарастать. Показательный случай: наиболее пламенный сторонник "Майдана-3", модератор множества страниц в соцсетях, где он призывает украинских патриотов "выходить на улицу" и "сразиться с режимом внутренней оккупации", оказался сепаратистом, бывшим "ополченцем", проживающем в России. И таких случаев все больше", — говорится в статье.

Горбулин также подчеркнул, что дискуссия о Донбассе часто затмевает для нас крымскую проблему.

"А между тем милитаризация Крыма идет полным ходом, и весьма маловероятно, что делается это "просто так" — Крым еще может стать очередным фактором обострения, спровоцированным Россией абсолютно сознательно и продумано. Тем более, если будут в полном объеме реализованы планы по наращиванию там воинской группировки", — говорится в статье.

"Частичное затишье на фронте не должно вселять в нас самоуспокоительных мыслей, что, дескать, "все закончилось". Мы получили весьма условную передышку (в т.ч. благодаря постоянно критикуемым Минским соглашениям), которую должны использовать для реальных экономических реформ, совершенствования сектора безопасности и обороны, поиска системных решений в противодействии гибридным угрозам. Причем уже в ближайшем будущем. Гибридная война не началась и не закончится Украиной. Она только начинается…", — считает Горбулин.

Напомним, ранее посол США назвал оружие Украины в "гибридной войне" с Россией.