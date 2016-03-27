Украина будет наращивать поставки современного оружия ВСУ и Нацгвардии — Турчинов

В Украине существует угроза от агрессора, которая не стала меньше, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Об этом он сказал, поздравляя военнослужащих с Днем Национальной гвардии, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, Украина продолжит наращивать оборонный потенциал, обеспечивая потребности Национальной гвардии и Вооруженных Сил в технике и современном оружии.

Турчинов отметил, что такое решение обусловлено "угрозой от агрессора, которая не стала меньше".

При этом он отметил, что Нацгвардия "защищает Украину не только на фронте, но и защищает жизнь и покой граждан во всех регионах нашего государства, противостоит внутреннему врагу, террористам и диверсантам, как это было 31 августа 2015 года возле парламента Украины".

Напомним, ранее Турчинов назвал причину, по которой Украина не получила оружие от иностранных партнеров.