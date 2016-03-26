У Порошенко назвали потери силовиков на Донбассе: опубликована карта зоны АТО

На Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли, 8 — получили ранения.

Кроме этого, еще 3 военнослужащих НГУ получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве, рассказал сегодня на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

На Луганском направлении вчера вражеских обстрелов не было.

На Донецком направлении противник активно, по всей линии фронта, применяет тяжелое вооружение — 82-мм и 120-мм минометы. Такие инциденты зафиксированы на Светлодарской дуге (Троицкое и Луганское), под Горловкой (Зайцево и Майорских), под Донецком (Авдеевка и Пески). По нашим позициям было выпущено более 40 вражеских мин. Самой сложной остается ситуация под Авдеевка, где силы АТО регулярно открывают огонь, чтобы прекратить враждебные провокации. В общем спокойных мест на Донецком направлении нет, наиболее интенсивные обстрелы противника — во второй половине дня. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялся 31 обстрел со стороны НВФ.

Уже сегодня утром в результате вражеского обстрела села Зайцево, был разрушен частный дом. Ранена пожилая женщина. Еще 3 человека спасены, они не пострадали.

На Мариупольском направлении горячее было в Марьинке, где враг совершил серию обстрелов, во время одного из которых на нашей позиции сдетонировал боекомплект.

Кроме этого, НВФ нарушили режим тишины в Красногоровке и вблизи с. Водяное. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 6 обстрелов наших позиций со стороны боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки боевики 39 раз вели огонь по позициям украинских защитников Донбасса.