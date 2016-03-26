Савченко вручили украинский перевод приговора: на апелляцию есть 10 дней

Украинской летчице, нардепу Надежде Савченко, которая незаконно осуждена в России к 22 годам колонии, вручили копию приговора Донецкого горсуда и его письменный перевод на украинский язык.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого городского суда РФ в Ростовской области, пишет УНИАН.

"Копия приговора Донецкого городского суда Ростовской области от 21.03.2016 г. по уголовному делу в отношении Савченко Н.В. и письменный перевод приговора на украинский язык вручены Савченко Н.В.", —говорится в сообщении.

Также уточняется, что в соответствии со ст. 389.4 УПК РФ срок апелляционного обжалования приговора осужденным, содержащимся под стражей, составляет 10 суток со дня вручения копии приговора.

Напомним, в Кремле признали, что судьбу Савченко может решить только Путин.

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