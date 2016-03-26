На Донбассе за неделю боевики выпустили по ВСУ почти 800 снарядов и мин из тяжелого вооружения

26 марта 2016, 16:44

Боевики продолжают грубо нарушать Минские договоренности, применяя по силам АТО вооружение, которое должно быть отведено, сообщает СЦКК.

В зоне проведения АТО боевики за неделю пустили по подразделениям украинских военных почти 800 снарядов и мин из тяжелого вооружения.

Об этом 26 марта сообщили представители украинской стороны СЦКК.

"Боевики НВФ продолжают систематически грубо нарушать Минские договоренности, применяя по силам АТО вооружение, которое должно быть отведено.

Начиная с 18 марта, с неподконтрольной украинской власти территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей боевики 136 раз применяли по подразделениям ВС Украины тяжелое вооружение", —говорится в сообщении.

По данным офицеров-наблюдателей украинской стороны СЦКК, которые находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения сторон, в течение недели боевики НВФ выпустили в сторону сил АТО 779 снарядов и мин, в том числе: 24 снаряда из танка, 22 — из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 231 мину калибра 120 мм и 502 — калибра 82 мм.

"Самой сложной ситуация в зоне АТО оставалась в Авдеевке в районе "промзоны": по разным направлениям с оккупированных территорий ОРДО боевики дважды обстреляли украинских бойцов из танка, выпустив 24 снаряда, 5 раз НВФ вели огонь из 152 мм и 122 мм артиллерийских систем (11 снарядов), 19 раз обстреляли из миномета калибра 120 мм и 25 раз (141 мина) — из 82 мм миномета", — отметили в СЦКК.

Кроме того, боевики активно применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие по подразделениям ВСУ неподалеку населенных пунктов Зайцево (144 мины), Луганское (107 мин), Опытное (57 мин) и Пески (52 мины).

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий украинских военнослужащих погибли, 8 — получили ранения. 

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