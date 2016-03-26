Итоги недели. Приговор Савченко, взрывы в Брюсселе и попытки реанимации коалиции

26 марта 2016, 22:01

Рада не дает Порошенко гарантий смены премьера до его визита в США.

Евгений Магда

Россия продемонстрировала свое пренебрежение мировым общественным мнением, вынеся необоснованный и жестокий приговор Надежде Савченко. Террористическая атака в Брюсселе лишила Запад множества иллюзий. Парламентская коалиция ищет возможности для своего реанимирования.

Судилище над Надеждой Савченко подошло к своему логичному завершению. Показательным стал 5-летний запрет на посещение России, полученный нардепом Ириной Геращенко, планировавшей поддержать Савченко во время вынесения приговора. Суд в ростовском Донецке приговорил украинскую военнослужащую, бросившую вызов Путину и не ставшую разменной монетой в пропагандистских играх, к 22 годам лишения свободы. Приговор, по всей видимости, рассчитан на внутреннего потребителя новостей, им российская власть демонстрирует свою способность "защищать" телевизионных журналистов-пропагандистов.

Савченко на заранее запланированный приговор отреагировала достаточно спокойно, дав понять, что после вступления его в силу возобновит сухую голодовку. Петр Порошенко предложил обменять гражданку Украины на захваченных весной прошлого года в Луганской области ГРУшников. В этом контексте насильственная смерть адвоката одного из них, Юрия Грабовского, приобретает особое значение, поскольку позволяет затянуть и судебный процесс, и саму процедуру обмена. Да и вообще убийство защитника выглядит загадочным. Принимать окончательное решение о судьбе Надежды Савченко, как подчеркнули пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и глава его администрации Сергей Иванов, будет лично российский президент, что делает сомнительным легкий путь домой для депутата Верховной Рады и делегата ПАСЕ. Страны Запада продолжают в унисон призывать Путина освободить Савченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теракты в Брюсселе: уроки для Европы

Возможно, это просто совпадение, но завершение объявления приговора Савченко совпало с жестоким террористическим актом в Брюсселе. Взрывы в аэропорту Завентен и местном метрополитене унесли жизни трех десятков человек и продемонстрировали несовершенство системы безопасности политической столицы Европейского Союза и НАТО. Хотя ответственность за взрывы взяло на себя ИГИЛ, порцию политических дивидендов получила и Россия. Посетившим  сразу после брюссельских взрывов Москву министру иностранных дел Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и госсекретарю США Джону Керри пришлось выслушивать инициативы Путина о сотрудничестве в деле борьбы с терроризмом. Правда, выступление Керри после 4-часовых переговоров с российским президентом вряд ли пришлось по душе Путину и его подчиненным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дуэт Штайнмайер—Керри против Путина: о чем договорились в Москве?

В Украине тем временем активизировалась борьба за премьерский портфель вопреки тому, что Арсений Яценюк пока не написал заявление об отставке. Более того — он подчеркнул, что не является инициатором политического кризиса, но заинтересован в его скорейшем завершении. Своеобразно поддержала Арсения Петровича министр финансов Наталья Яресько, заявившая о готовности формировать правительство технократов. Поскольку премьер утверждается далеко не всенародным голосованием, а решением депутатского корпуса, без элемента политической целесообразности не обойтись. Пока больше других шансов пересесть из парламентского президиума в премьерское кресло имеет Владимир Гройсман. С одной стороны, он коммуникабельный политик, имеющий представление о ситуации в стране, с другой — его упрекают в давней дружбе с Петром Порошенко. Тот, безусловно, хотел бы увидеть смену правительства перед своим визитом в США и Японию, но гарантий на эту тему парламентарии не дают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кандидатура Гройсмана на премьерство: надежды и опасения

На уходящей неделе в Киеве похоронили Георгия Гонгадзе — оппозиционного журналиста, смерть которого поздней осенью 2000-го спровоцировала политический кризис, торпедировавший второй президентский срок Леонида Кучмы. Вдова Гонгадзе, Мирослава, получила из рук Петра Порошенко звезду Героя Украины, которой его посмертно наградил еще Виктор Ющенко, а обществу похороны в очередной раз напомнили о необходимости найти заказчиков одного из самых резонансных преступлений в независимой Украине.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
теракт Савченко авторская статья Евгений Магда Яценюк Гройсман Брюссель приговор премьер судилище Грабовский
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять