Итоги недели. Приговор Савченко, взрывы в Брюсселе и попытки реанимации коалиции

Россия продемонстрировала свое пренебрежение мировым общественным мнением, вынеся необоснованный и жестокий приговор Надежде Савченко. Террористическая атака в Брюсселе лишила Запад множества иллюзий. Парламентская коалиция ищет возможности для своего реанимирования.

Судилище над Надеждой Савченко подошло к своему логичному завершению. Показательным стал 5-летний запрет на посещение России, полученный нардепом Ириной Геращенко, планировавшей поддержать Савченко во время вынесения приговора. Суд в ростовском Донецке приговорил украинскую военнослужащую, бросившую вызов Путину и не ставшую разменной монетой в пропагандистских играх, к 22 годам лишения свободы. Приговор, по всей видимости, рассчитан на внутреннего потребителя новостей, им российская власть демонстрирует свою способность "защищать" телевизионных журналистов-пропагандистов.

Савченко на заранее запланированный приговор отреагировала достаточно спокойно, дав понять, что после вступления его в силу возобновит сухую голодовку. Петр Порошенко предложил обменять гражданку Украины на захваченных весной прошлого года в Луганской области ГРУшников. В этом контексте насильственная смерть адвоката одного из них, Юрия Грабовского, приобретает особое значение, поскольку позволяет затянуть и судебный процесс, и саму процедуру обмена. Да и вообще убийство защитника выглядит загадочным. Принимать окончательное решение о судьбе Надежды Савченко, как подчеркнули пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и глава его администрации Сергей Иванов, будет лично российский президент, что делает сомнительным легкий путь домой для депутата Верховной Рады и делегата ПАСЕ. Страны Запада продолжают в унисон призывать Путина освободить Савченко.

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Возможно, это просто совпадение, но завершение объявления приговора Савченко совпало с жестоким террористическим актом в Брюсселе. Взрывы в аэропорту Завентен и местном метрополитене унесли жизни трех десятков человек и продемонстрировали несовершенство системы безопасности политической столицы Европейского Союза и НАТО. Хотя ответственность за взрывы взяло на себя ИГИЛ, порцию политических дивидендов получила и Россия. Посетившим сразу после брюссельских взрывов Москву министру иностранных дел Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и госсекретарю США Джону Керри пришлось выслушивать инициативы Путина о сотрудничестве в деле борьбы с терроризмом. Правда, выступление Керри после 4-часовых переговоров с российским президентом вряд ли пришлось по душе Путину и его подчиненным.

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В Украине тем временем активизировалась борьба за премьерский портфель вопреки тому, что Арсений Яценюк пока не написал заявление об отставке. Более того — он подчеркнул, что не является инициатором политического кризиса, но заинтересован в его скорейшем завершении. Своеобразно поддержала Арсения Петровича министр финансов Наталья Яресько, заявившая о готовности формировать правительство технократов. Поскольку премьер утверждается далеко не всенародным голосованием, а решением депутатского корпуса, без элемента политической целесообразности не обойтись. Пока больше других шансов пересесть из парламентского президиума в премьерское кресло имеет Владимир Гройсман. С одной стороны, он коммуникабельный политик, имеющий представление о ситуации в стране, с другой — его упрекают в давней дружбе с Петром Порошенко. Тот, безусловно, хотел бы увидеть смену правительства перед своим визитом в США и Японию, но гарантий на эту тему парламентарии не дают.

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На уходящей неделе в Киеве похоронили Георгия Гонгадзе — оппозиционного журналиста, смерть которого поздней осенью 2000-го спровоцировала политический кризис, торпедировавший второй президентский срок Леонида Кучмы. Вдова Гонгадзе, Мирослава, получила из рук Петра Порошенко звезду Героя Украины, которой его посмертно наградил еще Виктор Ющенко, а обществу похороны в очередной раз напомнили о необходимости найти заказчиков одного из самых резонансных преступлений в независимой Украине.