Президент Болгарии против российской агрессии в Украине и потребовал освободить Савченко

Президент Петр Порошенко провел переговоры со своим болгарским коллегой Росеном Плевнелиевым, пребывающим в Украине с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко поблагодарил Президента и правительство Болгарии, болгарский народ за постоянную и твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Порошенко также отметил, что санкции в отношении России должны быть продолжены до полного выполнения Минских договоренностей.

Стороны акцентировали внимание на неприемлемости незаконной аннексии Крыма и недопустимости нарушений прав человека и договорились о дальнейшей координации совместных действий на международной арене по возвращению Крыма Украине. Президент также подробно проинформировал своего болгарского коллегу о критической гуманитарной ситуации на полуострове.

Также президенты Украины и Болгарии обсудили пути ускорения введения безвизового режима для Украины со стороны Европейского Союза, что позволит существенно активизировать туристический и деловой обмен.

В свою очередь Плевнелиев подчеркнул, что его страна всегда и на всех уровнях — и в Европейском Союзе, и в Организации Объединенных Наций — поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Крым — это Украина, Украина — это Европа", — сказал президент Болгарии и отметил, что он занимает активную позицию противодействия российской агрессии против Украины.

"Мы не можем мириться с агрессивным поведением России. Мы стоим на защите независимости и суверенитета Украины. И мы будем бороться за это", — подчеркнул Росен Плевнелелиев.

Президент Болгарии отдельно подчеркнул, что его страна настаивает на обязательном освобождении Надежды Савченко и других украинцев из российских тюрем.

"Мы стоим вместе, и вместе — мы сильны", — сказал президент Болгарии.

Глава Болгарского государства также выразил слова благодарности украинскому народу за помощь Болгарии и борьбу за ее независимость в ХV и в XIX в.

"Мы имеем историю, которая объединяет нас. Наша дружба имеет давние корни", — сказал Росен Плевнелиев и отметил, что болгарская община очень хорошо интегрирована в Украине и является крупнейшей болгарской диаспорой в мире.