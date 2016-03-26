Силовики отразили штурм врага вблизи Нижнетеплого: горячо было и под Авдеевкой

Сегодня, 26 марта, пророссийские наемники 16 раз открывали огонь по укреплениям украинских военных в зоне проведения АТО на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, боевики, пренебрегая Минскими соглашениями, обстреливали силы АТО на Донецком, Мариупольском и Луганском направлениях.

В штабе также сообщили, что террористы прибегли к новым провокациям на Донецком направлении, открыв огонь по позициям украинских военных из ствольной артиллерии калибра 122 мм. В течение двух часов по укреплениям вблизи Зайцево и Майорска было совершено 65 выстрелов.

"Прицельный огонь врага по силам АТО был направлен и в направлении Авдеевки, Луганского, Ленинского, Опытного, Новгородского. Здесь противник использовал минометы 120 и 82 калибров, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие", — говорится в сообщении штаба АТО.

В районе Авдеевки украинские защитники несколько раз открывали огонь в ответ.

На Мариупольском направлении близ Марьинки по позициям сил АТО "работал" снайпер.

По данным штаба, на Луганском направлении боевики, используя стрелковое оружие вблизи Нижнетеплого, попытались штурмом взять позиции одного из опорных пунктов сил АТО. Однако военнослужащие ВСУ открыли ответный огонь, вражеские планы были сорваны.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки боевики 39 раз вели огонь по позициям украинских защитников Донбасса.