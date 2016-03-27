Сегодня в Кривом Роге проходят внеочередные выборы мэра

В воскресенье, 27 марта, в Кривом Роге Днепропетровской области проходят внеочередные выборы мэра.

Об этом пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, что голосование началось в 08:00 и будет проходить до 20:00 на 293 избирательных участках.

"В выборах мэра принимают участие 15 кандидатов. В случае, если ни один из них не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур", — отметили журналисты.

По их данным, в городе охранять общественный порядок в день выборов будут около 2 тыс. полицейских. "В Кривой Рог направлены дополнительные силы, работающие в составе автомобильных патрулей и групп быстрого реагирования", — добавило агентство.

Напомним, ранее в городе состоялись выборы мэра, после них парламентская ВСК утвердила отчет о нарушениях во втором их туре. В своем решении комиссия признала невозможным установление результатов волеизъявления и рекомендовала Верховной Раде назначить новые выборы.

До этого ТИК Кривого Рога установила, что мэром был избран представитель "Оппоблока", действующий градоначальник Юрий Вилкул, который получил 89 тыс. 209 голосов избирателей, его соперника Юрия Милобога ("Самопоміч") подержали 88 тыс. 457 человек.