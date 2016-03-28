Эксперт рассказал, как Россия готова воевать за Украину "до последнего украинца"

РФ не оставляет надежд выковать из "личного состава" ДНР и ЛНР некое подобие "армий", отметил Горбулин.
Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявил, что Российская Федерация готова воевать за нашу страну "до последнего украинца".
Об этом пишет ZN.UA.
В то же время аналитик уточнил, то страна-агрессор может использовать для достижения своей цели различные методы.
"…РФ не оставляет надежд выковать и из личного состава ДНР и ЛНР некое подобие "армий" по российскому же образцу. Осуществляется это специально созданным командованием резерва Южного округа ВС РФ", — отметил он.
По его словам, "основные командные и штабные должности в этих "армейских корпусах" занимают кадровые российские офицеры". "До 40% рядового состава этих армий — жители оккупированных территорий", — добавил Горбулин.
При этом советник президента подчеркнул, что все в целом это позволяет соседнему государству сохранять на захваченной части востока нашей страны группировку, достаточную для начала наступательных действий.
"Однако Россия не собирается опираться лишь на свои ВС и псевдоармии псевдонародных республик — с каждым годом все активнее Россия применяет собственные частные военные компании и собирается максимально расширять эту практику", — сообщил аналитик.
Кроме того, он рассказал, что "украинские эксперты достаточно подробно описывают практику использования Россией разнообразных ЧВК (под видом "охранных фирм" или их аналогов) во многих "горячих точках" — начиная с Боснии и заканчивая Украиной и Сирией".
"Уже сейчас понятно, что кроме усиления информационного давления и превращения ДНР-ЛНР в долгосрочный дестабилизирующий фактор украинской жизни, Россия, так же как и в Европе, использует против Украины тактику провоцирования радикальных событий", — считает Горбулин.
Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки нашей страны, генерал армии Николай Маломуж сообщил, что конфликт между Украиной и РФ стал следствием попытки руководства второй геополитически доминировать на территории СНГ и стран Восточной Европы.