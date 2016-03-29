Украинский журналист загнал пресс-секретаря Путина в угол вопросом о потерях РФ на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина — Дмитрий Песков не смог дать прямой ответ на вопрос о том, сколько граждан России погибли на Донбассе вне зависимости от их юридического статуса

Песков начал юлить и заявил, что он не понимает, что имеет в виду журналист ТСН Роман Цимбалюк в эфире программы "Право знать", когда говорит о российском оккупационном контингенте.

"На Донбассе не было и нет российских войск. Были ли на Донбассе граждане России? Были. Есть ли они там? Есть. Вы знаете об огромном количестве россиян, которые питают глубокие чувства солидарности с тем, кто живет на Донбассе. Вы знаете, об их настроениях — страха, перед теми, кто им реально угрожает со стороны Украины, со сторону ВСУ и националистических отрядов. Твердое намерение этих людей бороться за свою жизнь и отстаивать свою безопасность. Я говорю о жителях Донбасса, которые являются жителями Украины, которых сама Украина отторгла. Украина не отапливает Донбасс, не поставляет туда электроэнергию, не платит пенсии", — заявил Песков.

Цимбалюк отметил, что ответственность за оккупированную территорию несет страна-оккупант — РФ.

"Вы же прекрасно знаете, кто управляет оккупированной частью Донбасса. Вы имеете полный контроль над этой захваченной территорией", — заявил журналист.

"Я не могу ответить точно на ваш вопрос (относительно количество погибших россиян на Донбассе — Ред.). Потому что регулярных войск не было и нет. В Сирии мы поименно знаем имена героев погибших, так как РФ отправила туда военный контингент. Я не могу назвать вам имена тех людей, которые погибли там, помогая жителям Донбасса в этой бесчеловечной войне", — добавил Песков.

Мы заинтересованы в единой и стабильной Украине. Единственное в чем мы не заинтересованы, что в Украине разумом людей там рулили националистически настроенные элементы",— добавил Песков.

Напомним, в декабре 2015 года Путин признал, что Россия отправила на восток Украины людей для "решения определенных вопросов, в частности в военной сфере".

Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что Путин впервые публично подтвердил наличие российских войск на Донбассе.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны отмечали, что российские офицеры недовольны постоянными командировками на Донбасс и открыто выступили против своего командования.