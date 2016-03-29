Разведчики предупредили: главари ДНР и ЛНР задумали провокации против сил АТО

На Донбассе с 29 марта по 4 апреля командование боевиков ДНР, ЛНР и воюющих на их стороне военных России планирует масштабные провокационные обстрелы передовых позиций сил АТО для вызова ответного огня.

Об этом говорится на сайте ГУ разведки Министерства обороны Украины.

В ведомстве уточнили, что атаки преступники хотят осуществить под видом "учений" с боевыми стрельбами.

"Замысел операции предусматривает осуществление провокаций с целью обвинения украинской стороны в нарушении Минских соглашений и получения оснований для начала наступательных боевых действий", — отметили разведчики.

Напомним, ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что на востоке нашей страны на отдельных направлениях боевики попытаются усилить огневые позиции и локально расширить зону контроля.