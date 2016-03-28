Рада в четверг должна окончательно принять закон о возвращении миллиардов Януковича — Пашинский

В четверг, 31 марта, Верховная Рада должна проголосовать во втором чтении и в целом законопроект №4057 о возвращении 2 миллиардов долларов активов Виктора Януковича.

Об этом заявил председатель Комитета по национальной безопасности и обороне, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский на Согласительном совете.

"Мы с вами на прошлой сессионной неделе приняли (в первом чтении. — Ред.) Закон №4057, который позволяет вернуть украденные 2 миллиарда долларов в государственный бюджет. Хочу обратить внимание, что впервые Янукович из Подмосковья заявил, что он беспокоится о гражданах и категорически выступает против этого закона", — сказал Пашинский.

"К сожалению, очень многие наши коллеги, в том числе и из этого зала, которые начали рассказывать, что этот закон нельзя принимать, что у нас есть все механизмы, чтобы изъять эти средства. Так вот, у нас нет таких механизмов, и только принятие этого закона может реализовать конфискацию украденных активов Януковича в Государственный бюджет", — добавил нардеп.

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне обратил внимание, что изъятые активы Януковича уже были прописаны в спецфонды Государственного бюджета, в том числе и на нужды армии.

"Реализация украденных активов в бюджет позволит не только профинансировать оборонные программы, но и, например, реализовать закон о снятии налогообложения пенсий работающим пенсионерам. Принятие этого закона позволит принять закон №4190, который позволит повысить зарплаты нашим пограничникам, которые сегодня, к сожалению, меньше всего со всей сферы обороны", — подчеркнул Пашинский.

"Я прошу спикера Владимира Гройсмана взять под личный контроль прохождение этого законопроекта. Прошу всех депутатов, руководителей депутатских фракций в четверг проголосовать за этот закон", — сказал представитель "Народного фронта".

Он также отметил, что против принятия закона №4057 продолжается грязная пиар-кампания.

"Сегодня утром в одном из электронных изданий была информация, что якобы представительство ЕС раскритиковало законопроект №4057. Мы обратились уже и в представительство, и в издание — это неправда", — резюмировал Пашинский.